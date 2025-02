Musica: “Come fanno i grandi”, il nuovo Ep di Ale esplora le sfumature dell’amore e della vita

Dopo la pubblicazione dei primi singoli, la cantautrice napoletana ALE annuncia oggi il suo EP d’esordio “Come fanno i grandi”, in uscita ovunque il 28 febbraio ( LaTarma Records/distribuito da ADA Music Italy).

Un progetto discografico che esplora le molteplici sfumature della giovane artista, la cui caratteristica principale è l’eterogeneità: “Come fanno i grandi” di ALE è un mescolarsi di vari generi che spaziano dall’urban al pop, dall’afrobeats alla dancehall, volto a svelare le diverse anime e sfaccettature della sua musica.

Il disco è un viaggio musicale e personale partito ormai tre anni fa e racconta il cammino di crescita di ALE, tenendo sempre al centro l’amore che fa da sfondo alle tracce. Traccia dopo traccia, la cantautrice rende il pubblico partecipe dei momenti della sua vita, coinvolgendolo in diverse riflessioni come quelle sui legami al giorno d’oggi, che sembrano sfuggenti e consumati dietro uno schermo, fino ad arrivare al racconto delle piccole quotidianità che diventano ricordi.

Il viaggio prende il via con “Come fanno i grandi”, una ballad R&B intrisa di malinconia, che dà il titolo all’EP. Il brano racconta di un amore che, nonostante il tempo, continua a sopravvivere nei pensieri e nei ricordi dell’artista. Le parole esprimono un sentimento di nostalgia e rimpianto, ma senza traccia di risentimento per ciò che è stato condiviso.

Prosegue con “Pe me sta appriess”, che racconta di quando i rapporti terminano improvvisamente, come se l’altra persona, pur di non accettare di essersi legato a te, scompare senza un motivo.

Focus track del disco è “Senz’ e te”, frutto di una speciale collaborazione con i Voga, duo napoletano formato dal cantautore e produttore Rico (Enrico Esposito) e dal producer Sneikintewaves (Lorenzo Biscione), noti per aver lavorato con alcuni dei nomi più rilevanti dell’urban italiano. Con una citazione al brano “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, il brano racconta di una storia finita in cui ci si chiede se abbia senso riprovare ad amare. Una riflessione che provoca disorientamento: spesso ciò che tiene insieme due persone è l’abitudine e l’ansia di dover ricominciare da capo con un’altra persona.

La connessione che c’è tra l’artista e il duo crea una vera affinità, mischiata al contrasto delle loro voci, che porta a riflettere sul modo diverso di approcciarsi alla vita in un racconto di una relazione finita e il conseguente periodo di disorientamento.

Il brano “Particolare” fa uscire alcuni lati della personalità di ALE. “Tu lo sapevi che ero particolare” è la frase chiave per capire l’artista, complicata e allo stesso tempo facilissima da gestire: basta fare centro nel suo cuore.

All’interno dell’EP si trovano anche due brani precedentemente pubblicati: “Par nu suonn”, un vero manuale della GenZ in cui l’artista riflette sull’essere giovani e sul non dover necessariamente capire tutto ciò che ci circonda e “Te perdon’ ‘o stess’”, che racconta invece un momento più spensierato della vita, ovvero l’estate, in cui ci sentiamo tutti più buoni a tal punto da perdonare tutto.

Di seguito la tracklist di “Come fanno i grandi”

Come fanno i grandi Pe me sta appriess Senz’ e te (feat. Voga) Particolare Te perdon’ ‘o stess’ Par nu suonn

ALE porterà la sua musica dal vivo domenica 2 marzo nel corso dell’halftime della partita NAPOLI BASKET – PISTOIA presso la Fruit Village Arena. Uno show – organizzato da N’Arte, Mosaiko Enterprise e Napoli Basket – in cui l’artista avrà la possibilità di cantare e far sentire al pubblico alcuni brani del nuovo EP.

Alessandra Ciccariello è ALE. Cantautrice napoletana, scrive canzoni che nascono tra i suoni della sua chitarra, che suona da quando ha 12 anni, i type beat di YouTube e Garage Band. I suoi brani assorbono i suoni della sua terra e si trasformano in musica contemporanea che parte da Napoli e parla a tutta la penisola. Il sogno di vivere di musica parte nel 2020 mentre è in coda ai provini di X Factor, che la portano alle fasi finali della selezione. Pubblica i brani “LV” e “2minuti”, che l’anno successivo presenta all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Nel 2022 firma con Latarma Records e pubblica con loro i singoli “PEZZO LATINO”, con cui ci mostra il suo lato più spensierato e fresco, “PAR NU SUONN”, in cui esce fuori quello più sensibile. Ad aprile 2023 torna invece con “ICONA”, singolo incalzante e travolgente dedicato alla sua Napoli e alla leggendaria figura di Maradona e a luglio pubblica “TE PERDON O’ STESS”. Nei testi di ALE c’è la sua quotidianità, dalla scuola, alle prime relazioni, tra delusioni, sogni e quella “fotta” napoletana che caratterizza la sua scrittura. Il ritmo scorre nelle sue tracce che la avvicinano all’altra sua grande passione, la danza. Il suo sguardo fresco e spontaneo si rispecchia nei pezzi uptempo e si trasforma in malinconia in ballad sincere che raccontano il mondo di tanti ragazzi finalmente pronti a spiccare il volo. ALE non ha mostri da svelare ma gioia da trasmettere.