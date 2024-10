Musica: Concerti d’autunno, sale sul palco il duo Fiore-Martiniello

Mercoledì 30 ottobre alle ore 20,30 ai Concerti d’autunno, rassegna ad ingresso gratuito che viene organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio, è il momento del Duo Anna Fiore (violoncello) e Carlo Martiniello (pianoforte) due trentenni campani, lei di Salerno, lui di Avellino. Un Duo che si è formato da circa due anni. Il programma che presentano prevede di Johannes Brahms Danze Ungheresi e Valzer op. 39, di Antonin Dvorak Danze Slave op. 72 e di Edvard Grieg Danza Norvegese op. 35. La seconda parte del concerto è tutta dedicata a Sergej Rachmaninov con Six morceaux op. 11. Anna Fiore intraprende lo studio del pianoforte a 13 anni, per diplomarsi a 23 presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Subito dopo prende parte alla masterclass tenuta dal maestro Aldo Ciccolini e poi va in Ungheria per un Erasmus. Si dedica tutt’ora all’accompagnamento pianistico in modo regolare attraverso collaborazioni con il Conservatorio di Avellino e associazioni musicali italiane e straniere. Carlo Martiniello si diploma anche lui ad Avellino sotto la guida del Maestro Aprea. Nel 2019 si laurea con lode in musica da Camera coi Maestri Schneider, Lonquich e Gramaglia, presso l’Associazione “Alessandro Scarlatti”. E da quel momento si esibisce con varie formazioni.