Musica: Concerti d’autunno, arriva il pianista e compositore Antonino Caracò

Mercoledì 20 novembre alle ore 20,30 ai Concerti d’autunno, nuovo appuntamento della rassegna organizzata dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli nella chiesa in via Carlo Poerio. Il concerto (sempre ad ingresso gratuito) vedrà protagonista Antonino Caracò, pianista e compositore di appena 24 anni. Un giovane e più che promettente artista, uno dei più talentuosi pianisti del momento, che si è già esibito con gran successo nelle precedenti edizioni ai Concerti d’autunno della Chiesa Evangelica Luterana.

Nonostante la giovane età, come scritto, è già un compositore con all’attivo numerose partiture: il suo “Urania” per quintetto di ottoni è stato eseguito nell’ambito della rassegna “Nuove creazioni” del Conservatorio di Musica di Frosinone. Per l’”Ippolito” di Euripide, prodotto dal Conservatorio di Frosinone con la regia di Michele Suozzo, ha partecipato con la sua “Parodo” alla composizione delle musiche di scena, lo spettacolo ha debuttato nel Chiostro Cesare Croci del Conservatorio di Frosinone ed è stato nel cartellone per la stagione 2023 del Teatro Palladium di Roma.

Le sue trascrizioni delle musiche da film di Ennio Morricone per pianoforte e quintetto d’archi sono state eseguite più volte in concerto. Quest’anno ha composto “La Voix Inhumaine” operetta in atto unico su libretto di Fabrizio Sebastian Caleffi, messa in scena il 29 e 30 giugno al Teatro Comunale di Fiuggi.

Ai Concerti d’autunno suonerà di Johann Sebastian Bach – Busoni Wachet aut ruff uns die Stimme, di Goffredo Petrassi Partita, di Ennio Morricone Ricercare, Suite musiche per il cinemae, infine, di Fryderyk Chopin suonerà Notturno in do minore e Valzer in do minore op. 64.