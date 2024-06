Musica, concerti jazz all’estero: online la call di Farnesina e Siae

È online la call “Jazz IT Abroad”, un progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e gestito da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. L’iniziativa fornisce un sostegno economico per lo sviluppo di concerti all’estero alle artiste e agli artisti, nonché alle realtà attive in ambito jazz (management, booking, ufficio stampa, organizzatori di eventi, produzione, edizione o distribuzione discografica), di nazionalità o residenza italiana, e alle figure professionali con cui lavorano. Ciascun progetto può essere il soggetto di una sola candidatura. I progetti ammissibili a Jazz IT Abroad prevedono un minimo di 1 e un massimo di 30 concerti, svolti tra il primo gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Le spese possono essere sostenute tra il primo ottobre 2023 e il 15 novembre 2024. Il sostegno si concretizza in un contributo di 5.500 euro per ogni domanda di partecipazione, a parziale copertura dei costi necessari per l’esecuzione di concerti all’estero (spese logistiche, spese di alloggio, spese di merchandising, spese promozionali e spese doganali). La graduatoria dei progetti, valutati da una commissione di esperte ed esperti dell’industria musicale italiane/i e straniere/i e da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché i nominativi dei membri della giuria e l’importo destinato a ciascun progetto, sarà pubblicata il 16 settembre 2024 sul sito SIAE.it. Criteri di selezione sono: l’esperienza del soggetto richiedente e del percorso dell’artista; qualità ed esperienza dei soggetti terzi coinvolti nel progetto, qualità del progetto proposto e coerenza strategica rispetto alla carriera dell’artista.