Musica: concerto evento al Trianon Viviani con l’anima della bossa nova Toquinho per i suoi 60 anni di carriera

La leggenda della Bossa Nova, Toquinho, farà tappa a Napoli il 18 maggio al Teatro Trianon Viviani con il suo tour “60 ANNI DI CARRIERA”, un’occasione imperdibile per ripercorrere sei decenni di successi indimenticabili. Il concerto napoletano sarà uno dei sei esclusivi appuntamenti italiani che celebrano la straordinaria carriera del maestro brasiliano, un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato la storia della musica popolare brasiliana e omaggiato gli amici e i collaboratori che hanno contribuito a crearla.

Accanto a Toquinho sul palco del Trianon Viviani ci sarà la talentuosa Camilla Faustino, una delle voci più promettenti della “Nuova Mùsica Popular Brasileira”, che con la sua freschezza e il suo carisma porterà nuova linfa a uno spettacolo che si preannuncia unico ed emozionante.

Il tour “60 ANNI DI CARRIERA” è un’opportunità per rivivere i momenti più significativi del percorso artistico di Antonio Pecci Filho, in arte Toquinho, considerato uno dei più grandi chitarristi e cantanti brasiliani di sempre. Con all’attivo circa 90 dischi, oltre 450 brani composti e 15.000 concerti in tutto il mondo, Toquinho è un’icona musicale il cui nome è indissolubilmente legato alla storica collaborazione con Vinícius de Moraes, con cui ha creato gemme immortali come “Aquarela”. Insieme hanno inciso sedici album e scritto più di 120 canzoni, conquistando il pubblico con la loro alchimia artistica.

Il concerto di Napoli sarà un omaggio a questa straordinaria eredità musicale, riproponendo brani celebri come “Tristeza” e “Samba de Orly”, nati dalla fertile collaborazione con Vinícius, ma anche successi scritti con altri grandi artisti come “Que Maravilla” con Jorge Ben Jor, e le sue indimenticabili “Samba da Bencão” e “Tarde em Itapuá”.

Dopo la scomparsa di Vinícius nel 1980, Toquinho ha continuato la sua brillante carriera da solista, collaborando con artisti di fama mondiale come Chico Buarque ed Ennio Morricone, con il quale ha realizzato l’originale album “Per un Pugno di Samba”. Il suo legame con l’Italia è sempre stato forte, testimoniato dalle collaborazioni con Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, Luis Bacalov e Fred Bongusto, dando vita a canzoni come “La Voglia La Pazzia”, “Samba della Rosa” e “Senza Paura”, spesso interpretate insieme alla grande Ornella Vanoni. Recentemente, nel 2021, ha collaborato con l’artista spagnolo C. Tangana nel successo “Comerte Entera”.