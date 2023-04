Musica, Concertone del primo maggio: anche Lazza, Il Tre e Gaia sul palco

Quando mancano una decina di giorni al Concertone del Primo Maggio di Roma, la line up continua ad espandersi abbracciando il meglio che il mercato discografico italiano ha al momento da offrire. Annunciata infatti oggi all’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verra’ trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia, la presenza di Lazza, Il Tre e Gaia. Il primo al momento guida tutte le classifiche specializzate grazie al successo di “Cenere”, il brano con cui ha deciso di presentarsi per la prima volta al Festival della Canzone Italiana di Sanremo dove si e’ classificato secondo ma, al momento, vincendo la gara, la piu’ importante, che arriva una volta che il sipario del Teatro Ariston si chiude. Lazza, rapper e pianista tra i piu’ seguiti, in questi giorni ha anche inaugurato un tour nei palazzetti andato in fretta sold out in tutta Italia. Anche Il Tre orbita la scena rap nazionale, ma viene da Roma, citta’ alla quale ha dedicato il suo ultimo omonimo singolo, in attesa anche lui del tour che pero’ arrivera’ ad ottobre. Gaia, ex X Factor ed ex “Amici di Maria De Filippi”, talent che ha vinto nella sua categoria, rappresenta uno dei progetti piu’ esportabili all’estero, un pop ipercool che sfocia spesso in ritmi brasiliani, la zona dalla quale proviene la madre. Il suo ultimo singolo, uscito circa un mese fa, si intitola “Estasi” ed e’ stato cantato in un fortunatissimo tour nei maggiori club italiani. I loro nomi si aggiungono a quelli dei gia’ annunciati Mara Sattei, Levante, Baustelle, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Alfa, Rose Villain, Piero Pelu’ con Alborosie, Carl Brave, Aiello, Fulminacci, Tananai, Bnkr44, Matteo Paolillo, Mr, Rain, Coma_Cose, Ariete e Aurora.