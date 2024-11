Musica: Cremonini, il 29 novembre esce “Alaska Baby”, ‘vitale come un disco d’esordio. Sold out il 24 giugno a Napoli

Dopo due anni e mezzo di attesa ha finalmente un titolo, una tracklist e una data di uscita il nuovo album di Cesare Cremonini. “Alaska Baby”, ottavo album in studio della carriera solista di Cesare e dodicesimo della sua venticinquennale carriera, uscirà infatti il ​​29 novembre 2024 ed è disponibile da ora per il pre-ordine in versione digitale e nel formato vinile. Già dal titolo, cinematografico e ispirato, si preannuncia un vero e proprio viaggio esplorativo nel nuovo mondo di Cesare. 12 brani, tutti autobiografici, di cui Cremonini è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, in cui Cesare si muove libero come non mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’ asticella del pop per dare nuova linfa alla musica italiana di qualità. I 12 brani che compongono la tracklist dell’album sono: la title-track ‘Alaska baby’, il singolo che ha anticipato l’uscita del disco ‘Ora che non ho più te’, ‘Aurore boreali’, ‘Ragazze facili’, ‘Dark room’, ‘San Luca’, ‘Un’alba rosa’, ‘Streaming’, ‘Limoni’, ‘Il mio cuore è tuo già’, ‘Una poesia’ e ‘Acrobati’. Svelata anche la copertina dell’album dove, su uno sfondo bianco e minimo come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto e designer Carlo Scarpa, visualizzazione dell’incontro e dell’unione dei due opposti in un’unica anima. Le due sfere si fondono ei loro colori richiamano quelli delle aurore boreali, scelte come riferimento visivo da Cesare per donare al progetto un’identità che lo lega fortemente al suo vissuto. È infatti durante un lungo viaggio tra l’America e l’Alaska che è nato un album definito da Cesare “vitale come un disco d’esordio”. Il preordine del disco è già disponibile. In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia sarà acquistabile in formato fisico 2LP colorato, 2LP nero e CD con la possibilità di partecipare a due imperdibili ‘experience’. Preordinando dal 5 novembre il doppio vinile colorato si potrà accedere ai firmacopie con l’artista nei seguenti cinema: Anteo Palazzo del Cinema (29 novembre, Milano), Cinema Modernissimo (30 novembre, Bologna), Teatro Ambra Jovinelli (2 dicembre, Roma) e Cinema Modernissimo (3 dicembre, Napoli). Inoltre, preordinando dal 5 novembre il doppio vinile nero e il CD, si potrà partecipare all’esclusiva prevendita dei biglietti per acquistare i biglietti delle date già annunciate del tour “Cremonini Live25” (comprese quelle sold-out). “Alaska Baby” è stato anticipato dal primo singolo “Ora che non ho più te” che, a sei settimane dalla sua uscita ha già fatto registrare oltre 20 milioni di stream totali. Da tre settimane è alla prima posizione della classifica radio (EarOne), oltre ad essere risultato il brano più suonato del mese di ottobre. Attualmente si trova nella top3 nella classifica dei singoli più venduti (Fimi/Gfk) per la seconda settimana consecutiva, è il brano più ricercato sulla piattaforma Shazam, staziona nella top10 della classifica singoli di Spotify Italia dalla sua uscita, top5 su Apple Music Italia, mentre il videoclip è tra i 10 video più visti su YouTube. E intanto continua a crescere l’attesa per il ritorno di Cesare Cremonini sulle scene live con il tour negli stadi “Cremonini Live25” che fa registrare due nuovi sold out anche a Padova e Torino: 8 giugno Lignano (data zero), 15 giugno ( esaurito) e 16 giugno Milano, 19 giugno (esaurito) e 20 giugno (esaurito) Bologna, 24 giugno Napoli (esaurito), 28 giugno Messina (esaurito), 3 e 4 luglio Bari, 8 luglio Padova (esaurito out), 12 luglio Torino (esaurito), 17 e 18 luglio Roma. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Per il grande ritorno Cesare Cremonini è stato ritratto da due importanti nomi della fotografia internazionale Luigi & Iango, che hanno immortalato l’artista italiano nei loro studi di New York a fine agosto.