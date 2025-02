Musica: Cruz Cafuné, figure chiave della scena hip hop nazionale spagnola, arriva in Italia con un’unica data

Cruz Cafuné arriva in Italia con un unico appuntamento, giovedì 24 aprile 2025 al Santeria Toscana 31 di Milano. Dopo oltre un decennio in cui è stata una delle figure chiave della scena hip hop nazionale spagnola, Cruz Cafuné si sta ora muovendo coraggiosamente verso il riconoscimento internazionale con l’annuncio del suo primo tour europeo.

L’artista nato a Tenerife porterà il suo inconfondibile sound in cinque grandi città, partendo da Berlino il 23 aprile e concludendo a Parigi il 13 maggio.

Questo tour segue il clamoroso successo di Me Muevo Con Dios, un album attesissimo che ha fatto registrare il tutto esaurito negli spettacoli dal vivo ancor prima della sua uscita. Il disco ha spinto Cruz Cafuné in cima alle classifiche di streaming, raggiungendo il numero 2 a livello globale su Spotify, il numero 1 su Apple Music e assicurandosi il quarto miglior debutto per un album spagnolo nella storia di Spotify Spagna. Con un sound che attraversa rap, Jersey Club, reggaeton e R&B, l’album incarna l’identità dell’artista sotto il concetto di “squalo”, mostrando la sua versatilità e la sua continua evoluzione. Più di recente, Cruz Cafuné ha sorpreso i fan con blu€s, un EP nato durante il suo tour e creato per pura libertà artistica, senza aspettative commerciali. In questo EP si addentra in generi come la sexy drill, il jerk, il blues e la dancehall, dimostrando ancora una volta la sua naturale capacità di navigare senza soluzione di continuità tra stili diversi.

Radicato nel crocevia culturale unico delle Isole Canarie, tra Africa, Europa e America Latina, le melodie rilassate, i testi taglienti e l’approccio innovativo al pop urbano di Cruz Cafuné hanno consolidato il suo status di figura singolare nel panorama musicale: un po’ crooner, un po’ rapper, con un corpo di lavoro eclettico e in continua crescita.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 14.00 di martedì 18 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 19 febbraio.