Musica, da Chigiana e Mediocredito 20 borse studio ai talenti del Sud

Venti borse di studio per consentire ai giovani talenti della musica delle regioni del Mezzogiorno di frequentare i prestigiosi corsi estivi di alto perfezionamento. L’assegnazione è il frutto dell’accordo tra Accademia Chigiana di Siena, Mediocredito Centrale e Bdm Banca che si rinnova e si amplia dopo il successo dello scorso anno. Quest’anno le borse di studio del valore di 1.500 euro ciascuna andranno ai musicisti emergenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che saranno ammessi alla Chigiana Summer Academy 2025. I corsi di alto perfezionamento – è stato spiegato – “offrono loro un’opportunità unica per un concreto sostegno agli studi e contribuisce a promuovere l’eccellenza artistica e culturale del nostro Paese mettendo gli allievi a contatto con i più grandi nomi del panorama musicale internazionale, che li affiancano in percorsi mirati a trasporre l’attività didattica in produzione musicale e spettacolo”. Nata nel 2024 grazie alle prime 10 borse di studio messe a disposizione da Mediocredito Centrale e da BdM Banca, la Chigiana Summer Academy ha riscontrato un grande successo presso i giovani talenti vincitori alcuni dei quali, alla fine del percorso hanno avuto la possibilità di esibirsi a Roma lo scorso ottobre scorso nel concerto inserito nel festival “èCultura” organizzato da ABI. “Abbiamo voluto raddoppiare il nostro impegno – ha commentato Cristiano Carrus, Amministratore Delegato di BdM Banca – perché la valorizzazione dei giovani, la promozione della cultura e la crescita, anche artistica, dei territori in cui operiamo sono per noi elementi fondamentali della nostra mission. Investire nella cultura significa investire nel futuro aprendo la strada a un progresso economico e sociale che beneficia tutti”. “L’iniziativa, sviluppata grazie alla visione comune dei nostri partner – ha detto Carlo Rossi, presidente della Fondazione Accademia Chigiana – offre ai nuovi talenti del Mezzogiorno d’Italia nuove opportunità di sviluppo delle proprie attitudini e capacità ed è un segnale forte di fiducia in questi giovani. Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte per il futuro della musica e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro Paese”.