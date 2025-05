Musica, da “L’amore e tu” al concerto a Napoli: l’estate di Sal Da Vinci

L’amore e tu’ è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, per Warner Music Italy da venerdì 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in pre-save. Una ballata pop intensa e coinvolgente, ‘L’amore e tu’ racconta la forza di un sentimento che resiste al tempo, alla distanza e alla sofferenza. Il brano è una dichiarazione autentica e struggente, in cui il protagonista esprime il desiderio profondo di tornare indietro e riavere accanto la persona amata: “Cosa non darei per tornare indietro, cosa pagherei per averti ancora”. Consapevole dei propri limiti nell’amare, chiede di essere guidato, di colmare il vuoto che lo attraversa, promettendo: “Ovunque andrai, io ci sarò, se ci credi anche tu nasce un nuovo sentimento”. Un crescendo emotivo che sfocia in un finale potente e totalizzante, dove l’amore si manifesta nella sua forma più assoluta: eterno, incondizionato, vivo anche nel dolore. Sal Da Vinci è pronto a portare la sua musica dal vivo con lo ‘Stasera che sera! – Summer Tour 2025’, che lo vedrà protagonista in tutta Italia durante l’estate. Il tour culminerà in un grande evento il 6 settembre a Piazza del Plebiscito, nella sua amata Napoli .