Musica, da Salmo a Liberato: le nuove uscite più potenti della settimana

di Francesca Meglio

È Salmo il protagonista assoluto di questo venerdì di nuove uscite: il rapper sardo torna con Ranch, il suo nono album in studio, e riafferma con forza la sua centralità nella scena urban italiana. Un progetto ambizioso e spiazzante, lontano dalle logiche commerciali e dai diktat degli algoritmi. In Ranch, Salmo si conferma artista libero e fuori da ogni etichetta: 16 tracce che compongono un viaggio personale e spigoloso, dove rabbia, ironia, disillusione e consapevolezza si intrecciano su basi potenti e testi senza filtri.

Tra i singoli italiani più chiacchierati, spicca il ritorno di Annalisa con Maschio, brano annunciato via Instagram con la frase «Anche i maschi piangono». A colpire è soprattutto l’immagine di lancio: l’artista appare vestita da uomo, in una foto dal forte impatto simbolico. Il brano, che richiama le sonorità vintage degli anni ’70 e ’80 rilette in chiave moderna, affronta il tema della vulnerabilità maschile e dei ruoli di genere.

Dopo un lungo silenzio discografico, Blanco torna con Piangere a 90: un titolo provocatorio per una ballad intensa, scritta insieme a Tananai e prodotta da Michelangelo. Il brano si muove tra la fragilità delle strofe e la potenza del ritornello, in un crescendo emotivo che segna l’inizio di una nuova fase per l’artista.

Anche Bresh, a pochi mesi dalla sua prima esperienza Sanremese, torna a farsi sentire con “Umore Marea”, il suo nuovo singolo che segna un atteso ritorno sulle scene. L’artista genovese, che non pubblica un album dal 2022 con Oro Blu, riaccende così l’interesse del pubblico e alimenta le aspettative su un possibile nuovo progetto discografico

Tra le uscite più potenti della settimana spicca Spirito Libero, il nuovo singolo firmato da Shablo insieme alla sua “squadra” che aveva già conquistato il pubblico a Sanremo lo scorso febbraio. A guidare il brano ci sono il rap carismatico di Guè e le rime intense di Tormento, due pilastri dell’hip hop italiano, perfettamente bilanciati dalla voce eterea di Joshua, che aggiunge profondità ed emotività al pezzo.

Spirito Libero è una traccia intensa, dove si fondono grinta, malinconia e desiderio di riscatto, con una produzione impeccabile e una scrittura ricercata. Un singolo potente e ben costruito, che ha tutte le carte in regola per imporsi come una delle hit della stagione.

Sul fronte internazionale, a rendere più dolce l’inizio di maggio ci pensa Kali Uchis con il suo nuovo progetto, “Sincerely”, un lavoro che si presenta come il più intimo e personale della sua carriera. Un viaggio sonoro che si trasforma in una fuga verso la pace interiore, un atto di catarsi emotiva e artistica che svela il lato più vulnerabile della cantante.

Con uno stile delicato e ricco di sfumature soul e R&B, “Sincerely” si rivela essere un dono sincero e profondo per i suoi fan: non solo una raccolta di brani, ma un vero e proprio momento di connessione, quasi confidenziale, tra artista e ascoltatore.

Prosegue intanto il conto alla rovescia verso il nuovo album di Miley Cyrus, atteso per la fine del mese. La cantante statunitense pubblica il secondo singolo estratto, More to Lose, che conferma la sua maturità artistica con un sound raffinato e una narrazione introspettiva.

Chiude il cerchio Calvin Harris che torna a dettare il ritmo dell’estate con “Blessings”, traccia destinata a dominare le classifiche e infiammare le piste da ballo . Il produttore scozzese, maestro indiscusso della musica dance contemporanea, firma un singolo esplosivo che è pronto a risuonare ovunque nei mesi più caldi.

Non dimentichiamoci, infine, che oggi è il 9 maggio – una data ormai diventata simbolica per i fan di Liberato, che da anni associano questa giornata a uscite a sorpresa e momenti memorabili.

Come da tradizione, anche quest’anno l’artista partenopeo ha rotto il silenzio: alle 9:50 di questa mattina ha pubblicato il nuovo singolo Viennarí, accompagnato da un videoclip firmato, come sempre, da Francesco Lettieri, regista e collaboratore storico di Liberato.

Dopo giorni di speculazioni e segnali criptici attraverso le storie di Instagram, è arrivata la tanto attesa “fumata bianca” che i fan aspettavano con trepidazione.

Viennarí si inserisce perfettamente nella scia delle uscite sorprendenti che hanno reso unica la carriera di Liberato, confermando ancora una volta la sua capacità di catalizzare l’attenzione e rinnovare il proprio linguaggio artistico. Un’identità sonora che mescola sonorità elettroniche e influenze neomelodiche, dando vita a uno stile inconfondibile e sempre in evoluzione.

Ancora una volta, Liberato riafferma la sua unicità nel panorama musicale italiano, dimostrando che anche il silenzio può diventare parte della narrazione, e che ogni suo ritorno è destinato a trasformarsi in un evento.