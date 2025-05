Musica, dal palco di Amici a “Dove Finiscono I Sogni?”: il primo EP di Jacopo Sol

Tra i volti più apprezzati di Amici 24, Jacopo Sol è pronto a pubblicare “Dove Finiscono I Sogni?” il suo primo EP per Island Records (Universal Music Italy): un progetto che racchiude esperienze, emozioni e tutta la sensibilità dei suoi 22 anni. Il progetto, annunciato durante la semifinale di Amici 24 e già disponibile in pre-order al link https://jacoposol.lnk.to/ dovefinisconoisogni?, sarà fuori da venerdì 23 maggio su tutte le piattaforme.

I brani “Complici”, “Di Tutti” ed “Estremo” – già presentati nel programma – hanno messo in luce una scrittura autentica, capace di raccontare l’amore nella sua forma più nuda e contraddittoria.

C’è passione, c’è rabbia, ma soprattutto una bellezza inquieta che tiene tutto in equilibrio. In “Estremo”, singolo manifesto del progetto, “l’amore è un male a cui non c’è rimedio”: non una carezza, ma una scossa. Jacopo Sol abbraccia così il sentimento nella sua forma assoluta, senza riserva. Completano l’EP nuove tracce che consolidano la sua identità artistica, tra pop contemporaneo, cantautorato e una forte urgenza espressiva.

La chiusura con la cover live di “Hotel California” degli Eagles, registrata durante il live di Amici, è stata molto più di un semplice omaggio: è stata un tributo autentico alle sue radici artistiche, che ha emozionato e colpito nel profondo. La scelta di quel brano, così iconico e carico di storia, ha messo in luce non solo la sua voce, ma la sua capacità di interpretare, di entrare nel cuore delle canzoni e restituirle con un’intensità nuova. L’interpretazione ha colpito nel segno, distinguendosi per intensità e maturità, tanto da attirare l’attenzione anche fuori dai confini italiani. Il video ha raccolto decine di milioni di visualizzazioni, raggiungendo una platea internazionale e suscitando curiosità e interesse anche da parte di un pubblico estero, che ha iniziato a scoprire – e riconoscere – il valore della sua voce e della sua sensibilità interpretativa. Un’esibizione che ha dimostrato come la musica, quando è vissuta davvero, possa parlare a chiunque, ovunque.

Questa la tracklist di “DOVE FINISCONO I SOGNI?”:

1. QUELLI COME ME

2. ESTREMO

3. BAMBINI

4. COMPLICI

5. GHIACCIO

6. DI TUTTI

7. HOTEL CALIFORNIA

L’Ep sarà disponibile nei seguenti formati:

– CD numerato, autografato

– CD standard

Ma non solo nuova musica: il 1° giugno, infatti, Jacopo Sol salirà sul palco del Nameless Festival per il format “Island Presents”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, che si svolge nella suggestiva cornice del Lago di Como. Un momento speciale e molto atteso: sarà infatti la sua prima esibizione dal vivo dopo l’esperienza ad Amici.

Jacopo Sol ha incantato fin da subito il pubblico con la sua autenticità e un talento che non passa inosservato. Questo primo progetto discografico è il frutto di un percorso intenso che lo ha arricchito e fatto evolvere, ma rappresenta anche il primo passo di una storia artistica che ha ancora molto da raccontare.

Jacopo Sol, nome d’arte di Jacopo Porporino, è un cantautore e musicista italiano nato il 20 maggio 2002 a San Severo, in provincia di Foggia. Fin da piccolo è stato immerso nella musica, grazie ai genitori che gli facevano ascoltare artisti come Pino Daniele e David Bowie durante i viaggi in macchina. All’età di otto anni, sua madre lo iscrisse a un corso di chitarra, dove imparò il suo primo accordo: il Sol maggiore. Questo momento ha ispirato il suo nome d’arte, simbolo delle sue radici musicali. Nel maggio 2022, Jacopo si è trasferito a Milano per proseguire gli studi universitari in Economia e approfondire il suo percorso musicale. La città gli ha offerto nuove opportunità di crescita artistica, permettendogli di sperimentare sonorità che combinano elementi acustici ed elettronici, con un approccio vocale che varia da timbri leggeri a più graffiati, a seconda dell’emozione che desidera trasmettere. Nel 2023, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Cose che non sai”, arrivando in finale. Successivamente, è entrato nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” nella ventiquattresima edizione, inizialmente nella squadra di Rudy Zerbi. Durante il programma, ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Ancora”, “Dormi”, “+ Tempo”, “Slowmo” e “Complici”, quest’ultimo uscito durante la sua partecipazione ad Amici. Oltre alla carriera da interprete, Jacopo ha anche intrapreso quella di autore, scrivendo il brano “Niente di male” per Giorgia. A maggio 2025 pubblica l’EP di debutto “Dove Finiscono i Sogni?”, sette brani che mescolano diversi generi, ma sempre mantenendo come filo conduttore l’autenticità emotiva ed una scrittura intima e personale. La sua musica si distingue per testi sinceri e una capacità di raccontare la propria vita, divisa tra gli studi universitari e la passione per la musica.