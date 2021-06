Musica: Damiano bacia Thomas in tv, ‘amore non è mai sbagliato’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “L’amore non è mai sbagliato”. Così Damiano David, il cantante dei Maneskin, dopo aver baciato in diretta tv in occasione del Polsat SuperHit Festiwal 2021 il chitarrista del gruppo musicale Thomas Raggi. “Pari diritti per la comunità Lgbtqia+. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi c… vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”, scrive su twitter il gruppo musicale che recentemente ha vinto l’Eurovision diffondendo il video dello spettacolo alla tv polacca.