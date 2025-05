Musica di Insiemi, a Paestum migliaia di studenti dalle scuole di tutta la Campania

di Marco Milano

Tre giorni di “Aule Armoniche” e “Musica di Insiemi” a Paestum. Al Next e a Villa Salati di Capaccio Paestum, terza edizione della Rassegna “Aule Armoniche – Musica di InsiemI”, rassegna di musica classica e moderna con protagoniste trentatré Orchestre Verticali Territoriali Junior (OVTJ), costituite da studenti dei licei musicali delle scuole secondarie di primo grado con percorsi musicali provenienti da ogni angolo della Regione Campania. Ideata e coordinata dalla rete dei licei musicali e dalla rete delle scuole secondarie di I grado con percorsi ad indirizzo musicale della Campania, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, patrocinata dal comune di Capaccio Paestum e in collaborazione con i Parchi archeologici di Paestum e Velia, la rassegna si arricchisce quest’anno della partecipazione di licei artistici e licei classici, che contribuiranno con installazioni e performance artistiche, rendendo l’evento un’esperienza culturale completa, capace di unire arti visive, performative e musica in un unico grande palcoscenico condiviso. A partecipare 33 licei musicali, 174 scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale, 27 licei artistici, di cui dieci con indirizzo classico.

Oltre quattromilacinquecento gli alunni impegnati, quattrocento i docenti coinvolti. L’evento vede la partecipazione del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Ettore Acerra, dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Campania, del Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum Velia Tiziana D’Angelo e la presenza di Annalia Spadolini, Presidente del Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti e le studentesse.