Musica, “Diamanti grezzi” di Clara certificato disco d’oro

Roma, 4 mar. (askanews) – “Diamanti grezzi”, il brano di Clara presentato alla 74º edizione del Festival di Sanremo, ottiene oggi la certificazione di disco d’oro e conferma l’artista come una delle maggiori rivelazioni dell’ultima edizione della kermesse.

Il singolo “Diamanti Grezzi”, tra le canzoni più apprezzate del Festival, resta stabile in TOP15 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia, con oltre 16 milioni tra stream e views. “Diamanti Grezzi” è presente nell’album d’esordio di Clara, “Primo”, uscito il 16 febbraio e tutt’ora in TOP10 della classifica Fimi/gfk degli album e di CD/vinili. Al suo interno, oltre alla hit “Origami all’alba” (triplo disco di platino) e “Boulevard”, canzone vincitrice di Sanremo Giovani 2023, si trova anche “Ragazzi Fuori”, brano realizzato e cantato da CLARA per la colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori, attualmente in TOP50 Fimi/gfk dei singoli più venduti.

“Diamanti Grezzi”, scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni.