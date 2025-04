Musica, dieci Anni di Coma_Cose: celebrazioni Live con tappa a Napoli all’ex Base Nato

I Coma_Cose quest’estate torneranno live con un tour che li porterà sui palchi dei principali festival della penisola. Agli appuntamenti già annunciati si aggiunge una nuova data prevista il 30 agosto al Gubbio DOC Fest in Piazza Grande. Dopo l’estate, ad ottobre, il duo celebrerà i 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). Questi gli appuntamenti previsti per quest’estate: 19 giugno il duo partirà da Azzano Decimo (PN, Fiera della Musica) in Piazza Libertà, per poi spostarsi il 29 giugno alla Trentino Music Arena di Trento (Trento Live Fest), il 3 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, il 4 luglio all’Arena del Mare di Ancona (Ulisse Fest), il 16 luglio in Piazza Alfieri per Asti Musica, il 20 luglio all’Este Music Festival presso il Castello Carrarese, il 22 luglio a Bisceglie (BT) alla SvevArena per il Dolmen Summer Fest, il 24 luglio a Napoli all’EX Base Nato, il 25 a Fasano (BR) in Piazza Ciaia (Luce Festival) e il 27 luglio a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone e Borsellino (Sotto il Vulcano Fest). Ad agosto, il tour farà tappa il 2 a Cattolica (RN) all’Arena della Regina, il 10 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto, il 17 a Francavilla al Mare (CH) in Piazza Benedetto Croce, 22 agosto al Teatro dei Ruderi di Diamante (CS, Tirreno Festival) e si concluderà il 30 agosto al Gubbio DOC Fest (PU). I biglietti sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali. I Coma_Cose porteranno in tour il loro nuovo album ‘Vita_fusa’ – il quinto in studio – un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il percorso dei Coma_Cose, raccontando un nuovo capitolo molto personale.L’album è anche sperimentazione, raffinata psichedelia di matrice 60’s, un disco molto suonato, è poesia e ironia insieme. È un disco che rimarca la capacità del poliedrico duo di fotografarsi per fotografare anche la contemporaneità.Il tour dei Coma_Cose è organizzato e prodotto da Magellano Concerti e Palace Agenzia.