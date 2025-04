Musica, dopo “BB” e “La Nuit”, ayo ally conquista Netflix in “Nuova Scena 2”

Dopo aver pubblicato i singoli “BB” e “La Nuit”, ayo ally compie un nuovo passo nel suo percorso artistico e approda su Netflix. L’artista emergente ha infatti preso parte alla seconda stagione di “Nuova Scena”, il rap show che punta a scoprire i nuovi protagonisti della scena hip-hop italiana, i cui primi 4 episodi sono disponibili ora solo su Netflix.

ayo ally ha portato il suo talento su un palcoscenico di prestigio, mostrando il suo stile unico e la sua energia davanti a una giuria d’eccezione come quella di Rose Villain, Geolier e Fabri Fibra. La sua partecipazione a “Nuova Scena 2” rappresenta un’importante tappa del suo percorso musicale e una conferma del suo potenziale nella scena rap italiana.

Nel frattempo, i suoi ultimi due singoli, “BB” e “La Nuit”, hanno mostrato lati distinti del suo talento e della sua personalità artistica.

Se con “BB” (https://inrirecords.lnk.to/ b_b; INRI Records/Metatron), traccia trap dal mood club che racconta di un amore che deve restare nascosto, ha esplorato il conflitto interiore del BadBoy che cerca di mantenere la sua immagine di durezza, in “La Nuit” (https://metatrongroup.lnk.to/ lanuit; INRI Records/Metatron) ci ha raccontato frammenti della sua storia personale: quella di una persona che ha affrontato momenti di buio e dolore. De “La Nuite” è online anche il videoclip, diretto da Alessandro Sangiorgio.

ayo ally, classe 2006, è un’artista emergente nel panorama musicale contemporaneo, noto per le sue influenze trap e rap melodiche. La sua musica si distingue per un carattere profondo e oscuro, capace di trasmettere emozioni intense e riflessioni personali. La sua sonorità è una perfetta combinazione tra beat incisivi e melodie avvolgenti. ayo ally esplora temi complessi, spaziando da emozioni di vulnerabilità a storie d’amore, il tutto accompagnato da un flow distintivo che rende ogni brano memorabile. Brani come “All the time”, “Milano”, “Su di me” e “La Nuit” fondono energia ed introspezione. Con testi diretti e melodie che restano in testa, con beat incisivi costruiti su una base di percussioni minimaliste ma potenti, che danno un senso di costante movimento. Gli elementi melodici, creano un contrasto con il ritmo serrato, amplificando l’energia dei brani con dinamiche intelligenti: momenti più spaziosi che lasciano respirare la voce si alternano a esplosioni sonore che sottolineano i momenti chiave. La produzione, sotto l’ala di Rossella Essence, bilancia perfettamente l’intimità dei testi con un sound moderno e radio-ready, mantenendo un’identità unica e fresca che ha colpito l’attenzione di INRI Records/Metatron.