Musica: è morto Lloyd Price, il cantante star diventato ‘Mr Personality’** (2)

(Adnkronos) – La carriera del giovane prodigio Lloyd Price avviata al fulgore negli anni ’50 fu interrotta momentaneamente dall’arruolamento per la guerra di Corea. Al ritorno dai suoi tre anni di servizio, la scena rock and roll era stata presa in mano da altri nomi, tra cui Little Richard. Decise così di fondare una sua etichetta discografica, la Ket Record Company, con l’amico Harold Logan.