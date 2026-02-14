Musica, Edoardo Bennato torna in tour a Bologna

Nel 2025 si sono festeggiati i 45 anni di ‘Sono solo canzonette’, album che consacrò il successo di Edoardo Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti. Il cantautore napoletano torna sul palco domenica 15 febbraio al Teatro EuropAuditorium di Bologna, dove si era già esibito tre mesi fa, con una data ‘sold out’ e oltre due ore di pura energia: artista ribelle, pirata del rock, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, e primo a portare il rock e il blues nel cantautorato italiano, sarà live con la sua band storica composta da Raffaele Lopez tastiere, Giuseppe Scarpato chitarre, Gennaro Porcelli chitarre, Arduino Lopez basso e Roberto Perrone batteria. L'”impertinente” Peter Pan, allergico a ogni etichetta e sovversivo della musica, proporrà in concerto un juke-box di brani vecchi e nuovi, diventati pietre miliari della musica italiana, con testi e note contraddistinti da una peculiarità di stile e un’eterogeneità di influenze che ne hanno fatto il capostipite di una genìa di irregolari della nostra canzone. Sul palco i temi da sempre cari a Bennato e più che mai attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo. Il tutto accompagnato dalla sua ironia, tra irriverenti provocazioni e melodie che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo.