Musica, Elisa: il 14 novembre “San Siro Live 2025″

Roma, 6 nov. (askanews) – Il 14 novembre arriva “San Siro Live 2025”, il nuovo progetto discografico live di Elisa che celebra il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, andato in scena lo scorso giugno. Il live verrà pubblicato il 14 novembre in formato doppio CD arricchito da un booklet speciale, mentre per Natale, il 12 dicembre, è prevista l’uscita anche dell’edizione in vinile, che avrà due volumi differenti.

“San Siro Live 2025” restituisce tutta la forza del debutto negli stadi dell’artista, in uno show-evento che ha ripercorso più di venticinque anni di carriera attraverso hit diventate parte del patrimonio pop italiano e collaborazioni speciali. Una vera e propria celebrazione della dimensione live di Elisa, tra introspezione, energia e un dialogo continuo con il pubblico.

Celebrativo e al tempo stesso vivo, l’album è la fotografia di un percorso artistico che ha attraversato generazioni, superato generi, contaminato pop, elettronica, cantautorato e soul. È Elisa nella sua forma più pura.

Dentro la scaletta, i brani diventati patrimonio condiviso: “Luce (Tramonti a Nord Est)”, “Eppure sentire”, “Anche fragile”, “O forse sei tu”, e una serie di incontri sul palco che raccontano un percorso fatto di dialoghi e affidamenti.

E l’annuncio arriva alla vigilia di un nuovo capitolo live: l’8 novembre Elisa riaccende i riflettori nei Palasport, ripartendo da Mantova e approdando a Milano il 10 novembre, per poi toccare le principali città italiane fino a dicembre. Una tournée, prodotta e organizzata da Friends and Partners, che proseguirà anche nella primavera 2026.