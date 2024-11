Musica: Ermal Meta, al via da Isernia nuovo tour nei teatri. Il 14 aprile al Bellini

Partirà dal Molise, all’auditorium di Isernia, il prossimo 29 marzo, il nuovo tour teatrale di Ermal Meta. Quella di Isernia sarà la prima data del tour, il giorno successivo alla data zero in programma il 28 marzo a Orvieto. Dopo aver attraversato la penisola con un lungo tour estivo, l’artista torna nei teatri per ritrovare il pubblico in una dimensione più intima condividendo un viaggio musicale che spazierà dai successi di repertorio all’ultimo album «Buona Fortuna». I biglietti del tour, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, saranno in prevendita su TicketOne e Ciaotickets dalle 18 di questa sera. Di seguito il calendario: 28 marzo Orvieto (Terni) – Teatro Mancinelli; 29 marzo Isernia – Teatro Auditorium 10 Settembre 1943; 5 aprile Roma – Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone/ Sala Sinopoli; 11 aprile Brindisi – Teatro Verdi; 12 aprile Rende (Cosenza) – Teatro Giardino; 14 aprile Napoli – Teatro Bellini; 17 aprile Firenze – Teatro Puccini; 18 aprile Ancona – Teatro Delle Muse; 26 aprile Milano – Teatro Carcano; 30 aprile Torino – Teatro Colosseo; 3 maggio Brescia – Teatro Dis_Play; 5 maggio Bologna – Teatro Duse.