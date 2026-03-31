Musica, Ernia sceglie Caserta: unica tappa campana del Summer Tour al Belvedere di San Leucio

Anche Ernia sceglie Caserta per la sua unica data estiva in Campania. Il rapper con oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 d’oro, si esibirà al Belvedere di San Leucio il 16 luglio al festival diretto da Massimo Vecchione, che ha già annunciato 37 eventi per l’estate tra la “Belvedere Session” e la “Reggia Session”. I biglietti per l’esclusivo live casertano saranno disponibili online da mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 14.

Reduce dal grande successo del tour nei palasport conclusosi ieri, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. Il tour, prodotto da Thaurus, partirà mercoledì 24 giugno 2026 da Perugia all’Umbria che Spacca, per poi proseguire giovedì 25 giugno 2026 a Bologna al Bonsai, martedì 30 giugno 2026 a Mirano (VE) al Mirano Summer Festival, mercoledì 8 luglio 2026 a Collegno (TO) al Flowers Festival, sabato 11 luglio 2026 a Lugano all’Estival, giovedì 16 luglio 2026 a Caserta a Belvedere San Leucio, sabato 18 luglio 2026 a Riccione (RN) al Riccione Music City, sabato 1 agosto 2026 a Majano (UD) al Festival di Majano, domenica 2 agosto 2026 a Genova al Live in Genova Festival, martedì 11 agosto 2026 a Brescia alla Festa di Radio Onda d’Urto, per concludersi poi sabato 15 agosto 2026 ad Olbia (SS) al Red Valley Festival.

L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il grande successo della tournée nei palasport italiani, che nel mese di marzo ha fatto tappa a Jesolo, Roma, Napoli, Firenze fino a concludersi con un triplo appuntamento a Milano, confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per Soldi e Per Amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. Con questo progetto Ernia si ferma a osservare il proprio percorso nel delicato passaggio dei 30 anni, un’età di transizione in cui le prospettive cambiano e ci si confronta con nuove consapevolezze: si riconoscono ferite e successi, si impara a convivere con la solitudine senza tradirsi e a dare valore alle relazioni. “Per Soldi e Per Amore” è un viaggio nella maturità, un tentativo di sciogliere le dicotomie che da giovani possono diventare conflitti interiori, alla ricerca di una convivenza pacifica tra contrasti e fragilità. Un disco che avvicina e mette in dialogo le due anime dell’artista, Ernia e Matteo, completando un percorso che da sempre caratterizza la sua scrittura.

Nella settimana di debutto “Per Soldi e Per Amore” ha ottenuto il primo posto della classifica FIMI/NIQ, posizionandosi #1 anche nella classifica FIMI/NIQ di CD, vinili e musicassette più venduti e con 7 brani in Top10 FIMI/NIQ dei singoli più venduti. A distanza di mesi dalla sua uscita, il progetto, già certificato disco di platino, continua a conquistare il pubblico, mantenendosi nella top20 della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti.