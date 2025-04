Musica, esce il 25 aprile “Tromba”, il nuovo brano di Roy Paci e Lorenzo Vizzini. Il 29 luglio live a Napoli

Esce il 25 aprile Tromba (Etnagigante in licenza Altafonte), il nuovo singolo di Roy Paci firmato con Lorenzo Vizzini, un’appassionata dedica a Sofia, la sua tromba di sempre, ma anche un testo ironico, sarcastico e critico al tempo stesso, che esce in una data particolarmente densa di significato e molto cara all’artista. “Mi è venuto naturale scrivere un brano dedicato alla mia tromba Sofia, il mio tramite con il mondo da quarant’anni a questa parte, il megafono musicale squillante ea volte prepotente attraverso il quale ho sempre denunciato cose per me importanti, un suono che spesso è stato più efficace di mille parole. Accompagnato, quasi celato, da una musica dirompente e un ritmo avvolgente, questo è un testo di denuncia che racchiude tante metafore. Affiancato dal suono del mio strumento, faccio riferimento a tutte le declinazioni possibili di tromba, andando dal clima ai politici, ai legami tra le persone in un susseguirsi di immagini e parole che non lascia fiato”. Nei prossimi mesi Roy Paci sarà sui palchi italiani con il Live Love & Dance Tour 2025. Queste le date (le tappe del 24 aprile a Monreale – Palermo e del 26 ad Acireale – Catania sono state rinviate per lutto nazionale): 25 aprile Paestum (SA), 2 maggio Paola (CS), 10 maggio Bolotana (NU), 22 giugno Ravenna, 29 giugno Ascoli Satriano (FG), 5 luglio Fuerteventura, 8 luglio Secret Location, 11 luglio Lentella (CH), 13 luglio Buscemi (SR), 19 luglio Capranica (VT), 29 luglio Napoli , 15 agosto Canicattini Bagni (SR), 23 agosto Las Palmas de Gran Canarias.