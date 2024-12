Musica: esce “Smorfiosa”, il nuovo progetto multidisciplinare della cantautrice partenopea Dada’

“Smorfiosa” è un progetto audiovisivo multidisciplinare che parte dalla musica di Dada’ e si intreccia con le realtà creative di Attilio Cusani, Daria D’Ambrosio e Sara Ricciardi. I quattro artisti, tutti campani, hanno dato vita al progetto per raccontare e dare nuovo respiro alla cultura della Smorfia Napoletana che fa parte delle loro origini, rielaborando concettualmente e visivamente i significati di alcuni numeri scelti, grazie ad un’estetica innovativa, teatrale e surrealista. Gli scatti di Attilio Cusani immortalano Dada’ negli abiti di Daria D’Ambrosio immersa nelle scenografie di Sara Ricciardi, creando insieme rappresentazioni dei 12 numeri nate dalla direzione artistica di Dada’ creata appositamente per il progetto. Il design e l’intero immaginario della smorfia è trasformato dai quattro artisti in una dimensione ultraterrena, onirica, esaltando il popolare nella sua chiave più fascinosa e grottesca e restituendo una visione retro-futurista inedita grazie all’unione di più sensibilità e tecniche artistiche. Il progetto è uno slancio propulsivo, di ricerca e sperimentazione istintiva in tutti e quattro gli ambiti professionali (musica, design, fotografia e moda) che insieme rompono gli schemi per abbracciare nuove visioni, giocando tra la poesia evanescente e l’ironia. Ad accompagnare il progetto, l’omonima colonna sonora “Smorfiosa”, un brano scanzonato e ironico prodotto da DADA’ con il sound design del collettivo Milano Mobster e un visual backstage girato da Mattia Incardona con la direzione di Attilio Cusani.

“Mi piace l’arte a 360 gradi e l’ammiccamento artistico fa sicuramente parte del mio corredo genetico comunicativo. La Smorfia napoletana è un multispazio pressato: dentro c’è psicologia, filosofia, comicità, folklore, religione, esoterismo ed è bello che si rimandi alla “smorfia”, intesa come atteggiamento del viso che si contrae per esprimere qualcosa. È il mondo più elegante e semplice che i napoletani hanno per dirsi chi sono gli uomini, cos’è e cosa riserva la vita, l’inconscio. Con la Smorfia si interpretano i sogni. Da piccolina speravo che qualcuno giocasse sul mio stesso piano di fantasia, ma mi appagava anche farlo da sola: l’importante era creare, perdersi nell’idea; oggi faccio in modo di coinvolgere artisti che per feeling possano rappresentare quei compagni di gioco, di arte, che cercavo. Mi piace notare quanto vengano fuori bene le cose, quando si parte da un’apertura e un entusiasmo personali come quelli dei miei colleghi smorfiosi, Daria, Attilio e Sara” – Dada’.