Musica: esce “Troppo fragili”, il singolo d’esordio dei Zerofiltro

Esce, oggi, venerdì 29 novembre “Troppo fragili” Link brano (Sud in Sound – Label Ada Music – Warner), singolo che segna il debutto sulla scena musicale di ZEROFILTRO, il duo composto dai fratelli Francesco Jaco e Marco Misto. Il brano affronta temi di vulnerabilità e resilienza, esplorando le sfide emotive che le persone affrontano nella vita quotidiana. La musica combina melodie accattivanti con ritmi coinvolgenti, creando un’atmosfera che invita all’ascolto e alla riflessione.

«Troppo fragili – spiegano Francesco e Marco – rappresenta un momento di introspezione e speranza, mirato a connettersi con chiunque si senta sopraffatto dalle difficoltà. Al centro di questo brano si trova l’apprezzamento per la bellezza, concepita non solo in termini estetici, ma come l’armonia che la natura ci offre. È una canzone d’amore verso la vita stessa».

Testo e musica sono di Francesco Jaco e Marco Misto, che hanno curato anche gli arrangiamenti, insieme a Gennaro Franco ed Aniello Misto. I musicisti che hanno collaborato alla realizzazione del brano e del videoclip sono: Antonio Mambelli (batteria), Aniello Misto (basso), Salvatore Dell’Aversano (chitarra), Gennaro Franco, Marco Misto (Keyboard, Synth, Piano) Francesca Masucci, Caterina Bianco, Roberto Bianco, Pasquale Termini (strings), Gennaro Franco (riprese e mix), Angelo Iossa (editing vocale), Andrea Giuliana (master).

In distribuzione anche il videoclip del brano “Troppo fragili”, con la regia di Claudio Vitiello e la partecipazione dell’attrice India Santella.

https://youtu.be/JJNKbY0PRdk?si=YmHBR7cZv2ASwP_n

ZEROFILTRO è un duo musicale di Napoli, composto dai fratelli Francesco Jaco Misto e Marco Misto. Entrambi hanno un background musicale ricco e variegato, che riflette le loro esperienze personali e familiari. Francesco Jaco (23 anni) è laureato in Economia e Management presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ed ha iniziato a suonare il basso all’età di sette anni, sviluppando una passione per la scrittura musicale, che si arricchisce grazie agli incontri con rinomati cantautori. Marco Misto ((19 anni) è un talentuoso percussionista e pianista iscritto al Conservatorio di Musica “D. Cimarosa” di Avellino, con una formazione che comprende marimba, vibrafono, batteria e timpani. È inoltre arrangiatore e produttore musicale.

La loro avventura inizia con il progetto FJMM, che ha prodotto brani di natura più commerciale. Con ZEROFILTRO, il duo vuole esprimere la propria autenticità, raccontando storie sia personali che universali, con lo scopo di trasmettere un messaggio di speranza e positività, spaziando tra diversi generi musicali e impegnandosi costantemente per creare un forte legame con l’ascoltatore e lasciare un segno significativo nella loro carriera appena iniziata.