Musica: Eugenio in Via Di Gioia, fuori nuovo album il 21 marzo

E’ disponibile su tutti i digital store ‘Buio’, il singolo degli Eugenio in via di gioia che anticipa il nuovo album di inediti ‘L’amore è tutto’ (Woodworm/Carosello Records), in uscita il 21 marzo e in pre-order.”‘Buio’ e` un viaggio nelle ombre interiori, un’esplorazione del disorientamento e della solitudine in un mondo che sembra sempre più` artificiale. Siamo immersi nell’oscurità`, ma anche nella luce fredda e sterile dei dispositivi elettronici, dove il contatto umano e` ridotto a numeri e pixel. Tra un vuoto che non si riesce a colmare e la nostalgia di qualcosa che non c’e`più`. La canzone riflette sull’assenza, il dolore e la difficolta` di costruire relazioni profonde. Una possibile forma di riscatto passa attraverso il linguaggio poetico e si manifesta con il suono della voce, “come fosse un mantra”, non cerca risposta, ma insieme diventa armonia» – si legge nella nota degli Eugenio in Via Di Gioia.Per lanciare il singolo hanno collaborato con ‘Canzoni al telefono’, progetto fondato da Didie Caria, che permette di cercare tra più di 250 cantanti iscritti alla piattaforma e scegliere, effettuando una donazione, la voce più adatta a consegnare la propria dedica, una canzone presente nel repertorio dell’artista che la canterà al telefono al destinatario del regalo. Gli artisti di ‘Canzoni al telefono’ hanno ascoltato in anteprima ‘Buio’ e hanno aderito imparando il brano e dedicandolo, al telefono, a 300 persone selezionate, alcune delle quali sono state contattate direttamente dagli Eugenio in Via Di Gioia. In questi giorni gli artisti di ‘Canzoni al telefono’ hanno postato su Instagram e TikTok le loro versioni.Questo il primo passo, collettivo, che porta verso l’uscita de ‘L’amore è tutto’, un disco fatto di esperienze quotidiane stratificate. Un progetto che racconta quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio in Via Di Gioia per esprimere, amore, gioia, piacere ma anche disagio, insofferenza. Gli Eugenio in Via Di Gioia presenteranno il nuovo album ‘L’amore è tutto’ con un instore tour che toccherà alcune delle principali città: Milano, Torino, Roma e Bologna. Mentre il Club Tour ‘L’amore è tutto’ partirà da Perugia per approdare poi a Roma, Milano, Padova, Firenze, Bologna, Torino e Napoli. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e su DICE