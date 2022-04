Musica, Eurovision Song Contest: per l’Italia tre serate da protagonista in 4K

A pochi giorni dall’Eurovision Song Contest in programma al Palaolimpico di Torino il 10, 12 e 14 maggio, vi sono alcune certezze. Prima di tutto che le tre serate saranno trasmesse in alta qualità da Rai4K (canale 210 di tivùsat). Con l’Italia padrona di casa e campione in carica, i Maneskin vinsero l’anno scorso l’edizione di Rotterdam, cresce l’attesa per vedere i protagonisti italiani all’opera sul palco dell’impianto torinese: i due cantanti Mahmood e Blanco, recenti vincitori a Sanremo, e i conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, quest’ultimo non italiano ma star internazionale da anni “adottata” dalla nostra televisione. I nostri rappresentanti si esibiranno il 14 maggio, giorno della finale, serata nella quale si esibiranno gli stessi Maneskin. Alessandro Cattelan, per dieci anni presentatore di X Factor e nuovo volto Rai, avrà un suo spazio nel corso delle tre serate, mentre da Mika ci si attende una performance che lo stesso artista anglo libanese ha definito “provocatoria”. L’importanza della manifestazione è tale che tutta Torino è stata coinvolta con diversi allestimenti in vari punti della città. L’Eurovision ha una ricaduta importante anche in termini economici: i biglietti delle tre serate sono andati esauriti in poche ore e sugli schermi si punta a superare l’edizione olandese dello scorso anno vista nel mondo da 190 milioni di telespettatori. Due le novità di questo anno: l’opportunità di seguire l’evento in altissima qualità sul canale Rai 4K, attraverso la piattaforma satellitare gratuita tivùsat e una programmazione dedicata alla kermesse canora dalla piattaforma social TikTok, che prevede playlist musicali, curiosità della gara e contenuti speciali.