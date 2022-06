Musica, eventi nelle Municipalità di Napoli: bando da 200mila euro con Fondi Poc

Il Comune di Napoli ha messo a bando 200mila euro di fondi Poc per realizzare eventi musicali in ognuna delle dieci Municipalità. Lo ha annunciato l’assessore al Turismo, Teresa Armato, in occasione della presentazione del progetto ‘Napoli Citta’ della musica‘. “Stiamo lavorando per dare una straordinaria opportunita’ a questa citta’ – ha aggiunto – partendo da una sua peculiarita’: la musica. Si partira’ il 21 giugno con la Festa della musica e la programmazione continuera’ nelle settimane e nei mesi successivi tenendono insieme non solo tutti i generi musicali, ma anche tutte le eccellenze musicali e tutta la citta’ perche’ vogliamo una citta’ policentrica”. Tutti gli eventi che saranno realizzati sotto il logo di Napoli Citta’ della musica – come ha sottolineato l’assessore alle Politiche sociali, Luca Trapanese – “avranno attenzione alle diversita’ e alle disabilita’ e le persone saranno accolte teneno conto delle loro difficolta’. A breve presenteremo una carta in cui saranno illustrate le direttive per l’accessibilita’”.