Musica: Fabrizio Moro, 25 anni di carriera in tour e tappa a Contursi Terme

Dopo aver infiammato Roma e Milano con due concerti-evento sold-out, Fabrizio Moro continua a celebrare i suoi 25 anni di carriera con un tour estivo che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra le date più attese spicca quella del 7 agosto 2025 a Contursi Terme (Salerno), dove il cantautore romano farà tappa in Piazza Garibaldi per ripercorrere insieme al suo pubblico un quarto di secolo di musica e successi.

Il “FABRIZIO MORO LIVE 2025” promette di essere un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno segnato il percorso artistico di Moro, dagli esordi fino alle hit più recenti. Un’occasione per rivivere dal vivo l’intensità dei suoi testi e la potenza della sua interpretazione.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco ci sarà la sua band, composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte, per un’esperienza live carica di energia e passione.

Il tour estivo di Fabrizio Moro prenderà il via il 23 maggio da Augusta (Siracusa) e, prima di arrivare a Contursi Terme, toccherà anche Civitanova Marche (Macerata) e Montesilvano (Pescara). Dopo la tappa salernitana, la festa continuerà ad Andrano (Lecce), Sammichele di Bari (Bari), Avezzano (L’Aquila), Molinara (Benevento), Gaeta (Latina), Letojanni (Messina) e si concluderà il 29 agosto a Sapri (Salerno).

Per i fan campani e per tutti gli amanti della musica d’autore italiana, l’appuntamento con Fabrizio Moro a Contursi Terme rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare un artista che con la sua voce graffiante e i suoi testi profondi ha saputo conquistare il cuore di intere generazioni.

I biglietti per la data di Sapri (Salerno) sono già disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per quanto riguarda la data di Gaeta (Latina), le prevendite inizieranno oggi, martedì 29 aprile, alle ore 16.00. Non resta che attendere l’annuncio per l’apertura delle vendite per la tappa di Contursi Terme e prepararsi a cantare a squarciagola i successi di Fabrizio Moro sotto il cielo stellato dell’estate campana.