Musica: Fede ‘n’ Marlen live per “Note partenopee” nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio

Dopo il concerto inaugurale di Canio Loguercio, sabato 23 novembre sempre presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (h. 19,30 – ingresso libero con prenotazione sino ad esaurimento posti) ci sarà il secondo dei tre live della rassegna “Note partenopee: viaggio nella storia del sound di Napoli”, che si avvale della direzione culturale del giornalista Carmine Aymone e del regista Guido Liotti, presentata da Gente Green Aps, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, che punta a mettere a sistema, a valorizzare e a internazionalizzare la creatività e l’unicità dell’universo musicale partenopeo.

Protagoniste della serata Fede ‘n’ Marlen con il concerto “La casa è piena di luci”. All’anagrafe Federica Ottombrino e Marilena Vitale, Fede ‘n’ Marlen, due donne, due musiciste, due cantautrici, due voci che d’un tratto diventano una, con una propria “valigia dell’artista” con dentro la musica d’autore, i cantautori sudamericani come Caetano Veloso e Adriana Calcanhotto, la canzone napoletana, la suggestione per gli strumenti acustici e tradizionali. Voci, armonizzazioni, chitarre, fisarmonica queste sono le caratteristiche del loro sound, impreziosito da un’attenzione ai testi, alle parole, come si evince anche dal loro terzo album “Terra di Madonne” (Full Heads Records & AreaLive).