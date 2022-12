Musica, Fiorello: Perché Cristina D’Avena non può cantare alla festa di Fratelli d’Italia?

“Perché Cristina D’Avena non può cantare alla festa di Fratelli d’Italia?”. Se lo è chiesto Fiorello nel corso della puntata di questa mattina di Viva Rai2!, commentando gli attacchi nei confronti della cantante per la sua partecipazione questa sera alla festa di Fratelli d’Italia. “Vi racconto una mia esperienza personale, sono stato andato una volta alla festa dell’Unità e ho fatto cantare i comunisti, “Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao…”, ho cantato, ho cantato e nessuno mi ha detto niente”, ha ricordato lo showman. “Se io avessi cantato dall’altra parte, sarebbe successo come in questo caso – ha aggiunto -. Ognuno deve essere libero di esprimersi come e dove vuole. Io ho cantato per i comunisti e lei per la Meloni”.