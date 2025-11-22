Musica, Flaconedivetro pubblica il nuovo singolo

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Flaconedivetro, “La Revolución”. Un brano in cui la malinconia pop incontra l’anima neomelodica dell’artista. Un racconto universale sull’amore e la sua complessità, con un linguaggio vicino al cuore di Flaconedivetro che mescola italiano, dialetto napoletano e frammenti francesi. Nel videoclip, disponibile su YouTube, un uovo che cuoce e il silenzio di una cucina bastano a raccontare tutto: la calma dopo il caos, il momento in cui impariamo a stare soli e a riconoscerci per quello che siamo.Il brano rappresenta la seconda di quattro tappe, e portate, di quel viaggio visivo e degustativo iniziato con Briciole, il primo singolo pubblicato lo scorso 26 settembre.