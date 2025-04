Musica, Gaia annuncia le prime date del tour estivo: il 23 agosto a Padula

Volata al primo posto della classifica Earone con Chiamo io, chiami tu, presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più trasmessa dalle radio italiane, Gaia annuncia oggi le prime date del tour estivo (prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.

Occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album rosa dei venti – pubblicato lo scorso 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy – il viaggio musicale estivo di Gaia parte da Bitonto (BA) il 25 maggio @ Piazza Marconi, per arrivare poi a Livorno il 31 maggio @ Straborgo, a Perugia il 3 luglio @ Umbria che Spacca, a Mirano (VE) il 4 luglio @ Mirano Festival, a Piacenza il 26 luglio @ Palazzo Farnese, a Verona il 28 luglio @ Teatro Romano – Contaminazioni Festival, a Crotone il 31 luglio @ Crotone Summer Fest 2025, a Porto Sant’Elpidio (FM) il 2 agosto @ Summer Festival, a Rocca di Capri Leone (ME) il 3 agosto @ Piazza Gepy Faranda, a Adrano (CT) il 4 agosto @ Castello Normanno, a Santa Margherita Ligure (GE) il 6 agosto @ Anfiteatro Bindi, a La Spezia il 7 agosto @ Piazza Europa, a Gonessa (CA) il 20 agosto @ Piazza del Minatore, a Padula (SA) il 23 agosto @ La Certosa di San Lorenzo, e a Cuneo il 13 settembre @ Connessioni Festival. Il calendario è in continuo aggiornamento.

In rosa dei venti 13 tracce – 12 inediti in aggiunta a Chiamo io, chiami tu, prodotta da Zef e Madfingerz, diventata subito virale sui social media – tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana, il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore.

I biglietti per il concerto-evento al Fabrique di Milano sono disponibili su tutte le piattaforme di prevendita on-line e nei punti vendita autorizzati. Sono già disponibili anche quelli per la data di Perugia, mentre i biglietti per le altre date estive a pagamento saranno disponibili on-line dalle ore 14:00 di lunedì 7 aprile e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 12 aprile.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

