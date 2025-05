Musica, dopo i tre sold out al Maradona, Geolier annuncia il tour negli stadi per il 2026

Dopo un tour nei palazzetti completamente esaurito e in attesa delle due date all’Ippodromo di Agnano e del concerto sold out all’Arena di Verona, Geolier ha annunciato il suo tour negli stadi per il 2026.

Il “GEOLIER STADI 2026” toccherà tre città italiane:

13 giugno 2026: Stadio San Siro, Milano

Stadio San Siro, Milano 19 giugno 2026: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma 23 giugno 2026: Stadio Franco Scoglio, Messina

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14 di domani, lunedì 12 maggio.

Geolier, classe 2000, ha dominato le classifiche con le sue uscite discografiche e ha costruito un ampio seguito in tutta Italia. Dopo i tre concerti sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2024 e il recente tour nei palazzetti esaurito, questo annuncio segna un’ulteriore tappa nella sua carriera.

Nell’attesa dei concerti negli stadi del prossimo anno, Geolier sarà impegnato in un tour estivo che partirà il 28 giugno dal Trento Live Fest e includerà le due date all’Ippodromo di Agnano (25 e 26 luglio), l’Oversound Music Festival di Lecce (31 luglio), il Campobasso Summer Festival (2 agosto) e le due serate sold out a Catania per il Sotto il Vulcano Fest (4 e 5 agosto). Il tour estivo si concluderà il 27 settembre all’Arena di Verona, anch’essa sold out.

Questi appuntamenti live saranno l’occasione per ascoltare i brani del suo repertorio, incluso l’album “DIO LO SA – ATTO II”, uscito nel novembre 2024 e stabile nella Top 10 FIMI. L’album ha raggiunto la prima posizione nella classifica Fimi Top Album e tutti gli otto brani hanno debuttato nella Top 20 di Spotify Italia. Nel 2024, Spotify ha indicato Geolier come l’artista più ascoltato in Italia, con il brano “I P’ ME, TU P’ TE” e l’album “DIO LO SA” in cima alle rispettive classifiche.

Con 90 dischi di platino e 38 dischi d’oro, Geolier si è affermato come una figura di riferimento nell’urban italiano. Nel novembre 2024 ha pubblicato il suo primo libro, “PER SEMPRE”, che ripercorre il suo percorso artistico e personale.