Musica, Geolier inaugura il tour nei palasport: prima tappa a Jesolo

Parte il 15 marzo dal Palazzo del Turismo di Jesolo il Geolier Live 2025, un tour che vedrà l’artista sui palchi dei palasport delle principali città italiane, dopo anni di record continui, in cui ha conquistato traguardi straordinari sia a livello discografico che live. Con la sua nuova stagione di concerti, dopo i tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli lo scorso giugno – un’impresa senza precedenti per qualsiasi artista, nazionale o internazionale – quest’anno, dopo il tour nei palasport, Geolier sarà il primo ad esibirsi per due volte di seguito sul palco dell’Ippodromo di Agnano il 25 e 26 luglio, per poi continuare la tournée nei festival estivi della Penisola, per finire in grande stile il 27 settembre nella suggestiva e storica Arena di Verona. Questi concerti saranno l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo l’Atto II di Dio lo sa, l’album che ha dominato la scena nel 2024. Geolier ha, infatti, rilasciato lo scorso novembre il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato quadruplo platino da Fimi/Gfk Italia, che ad una settimana dal debutto ha raggiunto la #1 della Classifica Fimi Top Album, restando stabile in Top 10 dal giorno della release. Ecco di seguito le date degli spettacoli, prodotte da Magellano Concerti: 15 marzo Jesolo (Ve) – Palazzo del Turismo – data zero – sold out; 21 marzo Milano – Unipol Forum – sold out; 22 marzo Milano – Unipol Forum – sold out; 23 marzo Torino – Inalpi Arena; 25 marzo Bologna – Unipol Arena – sold out; 28 marzo Roma – Palazzo dello Sport – sold out; 29 marzo Roma – Palazzo dello Sport – sold out; 30 marzo Roma – Palazzo dello Sport – sold out; 28 giugno Trento – Trento Live Fest; 25 luglio Napoli – Ippodromo di Agnano; 26 luglio Napoli – Ippodromo di Agnano; 31 luglio Lecce – Oversound Music Festival – Cave del Duca; 2 agosto Campobasso – Campobasso Summer Festival; 4 agosto Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini – sold out; 5 agosto Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini; 27 settembre Arena di Verona. Per i biglietti: https://www.magellanoconcerti.it/.