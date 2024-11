Musica: Geolier, l’Atto II continua live, l’Ippodromo di Agnano raddoppia il 25 e 26 luglio 2025

Il rapper Geolier è pronto a scalfire la sua carriera monumentale e a scrivere un altro pezzo di storia della musica italiana: quest’estate sarà il primo in assoluto a calcare per ben due volte il palco dell’IPPODROMO DI AGNANO nella sua città, Napoli. L’artista dei record si esibirà per un doppio appuntamento in quella che a è senza dubbio la venue in grado di contenere il maggior numero di spettatori per la musica live nella città partenopea: alla data già annunciata del , si aggiunge un secondo grande live il . Dopo il primato conquistato l’estate scorsa grazie ai tre concerti consecutivi completamente sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (che nessun artista – internazionali inclusi – aveva mai raggiunto), Geolier è pronto a superare ancora una volta se stesso per uno dei live più attesi del 2025.A riprova di tutto, nonostante manchino ancora quattro mesi all’inizio del tour nei palasport, ha già conquistato sold out, raddoppi e triplette.

Le prevendite per la messa in vendita della seconda data dell’Ippodromo di Agnano saranno disponibili da , martedì 26 novembre, alle ore 18.00, su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

L’artista è tornato sulla scena in grande stile e ha rilasciato questo venerdì il secondo capitolo del suo ultimo album, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, “DIO LO SA – ATTO II” (Warner Music Italy). In sole 24h tutti gli otto brani hanno debuttato in TOP 20 su Spotify Italia, conquistandone la vetta con al primo posto “TU ED IO” feat. Rose Villain e “MAI PER SEMPRE”, la traccia pubblicata a sorpresa in anticipo come proposto al rapper da Amadeus. Un consiglio ricevuto durante la speciale diretta di lunedì scorso, pubblicata sui canali di Geolier (www.youtube.com/watch?v=dM1mWlm6ZCU). Per fare un bilancio dell’anno, quest’ultimo ha infatti deciso di farsi accompagnare in uno speciale e intimo racconto da Amadeus, una delle persone presenti in un momento peculiare della sua vita e del suo percorso artistico in questo 2024. Il rapper che ha conquistato l’Italia intera e uno dei volti più importanti di sempre della televisione nazionale, mentre attraversavano in auto Napoli, si sono confrontati sull’anno che sta volgendo al termine, fatto di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi e di quello che c’è stato dietro tutto questo.