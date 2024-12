Musica: Gianna Nannini live a Eboli, già sold out l’unica data in Campania del suo rock show

Dopo il grande debutto al Palazzo del Turismo di Jesolo per poi proseguire nei palazzetti più importanti d’Europa e d’Italia, il Sei nell’anima tour – European Leg, la nuova avventura live da tutto esaurito di Gianna Nannini, fa tappa al PalaSele di Eboli domani sera, venerdì 20 dicembre, unica data in Campania, con un’imperdibile tappa sold-out.

Lo straordinario rock show che segna il grande ritorno della rocker italiana sui palcoscenici di tutta Europa -prodotto da Friends & Partners in co-produzione con 3Monkeys– vedrà la rocker senese irrompere sul palco disegnato e curato nei minimi dettagli da Jordan Bavev per Blearred, che firma la scenografia e il disegno luci, taglienti e incisive come le decine di catene di ferro che scendono dal soffitto, incorniciando come una gabbia il muro di led che sullo sfondo accompagna lo show, restituendo le immagini di una regia dinamica e cucita su ogni singolo brano.

Il pubblico di Gianna è pronto a scatenarsi su hit del calibro di “Fotoromanza”, “I maschi”, “Sei nell’anima”, “Meravigliosa creatura”, “America”. Non mancheranno i successi estratti dall’ultimo album come “1983”, “Silenzio”, “Filo spinato” e “Io voglio te”. La direzione musicale è di Davide Tagliapietra, alle chitarre insieme a Milton McDonald, affiancati da Francis Hylton al basso, Cristiano Rigano alle tastiere, Isabella Casucci con Sofia Gaudenzio ai cori, e uno straordinario Simon Phillips, leggenda dei Toto e The Who, alla batteria.

L’intro dello show è un potente estratto del brano Ottava vita, recitato e non cantato dalla voce irriconoscibile e graffiata dell’artista, che sulle note di 1983 accende l’entusiasmo del pubblico avvolta da un completo in pelle customizzato, firmato Christian Dior, che cura in esclusiva ogni cambio abito. Presenti in scaletta i brani più intensi dell’ultimo album di inediti, SEI NEL L’ANIMA (da Silenzio a Lento lontano, da Filo spinato a Io voglio te), ma non mancano le hit di una carriera di grandissimi successi: Profumo, I maschi, Fotoromanza, Meravigliosa Creatura, eseguita con una intro da brividi a cappella e un assolo di batteria che fa scuola, e ancora Sei nell’anima, Bello e impossibile, Latin Lover. Una carrellata senza soluzione di continuità che si chiude in up regalando una splendida versione di America con cui Gianna saluta il pubblico inchinandosi in fila con la sua band per raccogliere gli ultimi fragorosi applausi.

Uno show internazionale, un’esplosione di energia rock che conferma Gianna Nannini una delle protagoniste assolute della musica italiana ed europea. Il Sei nell’anima tour – European Leg è un viaggio musicale che promette di emozionare migliaia di spettatori con l’inconfondibile voce e carisma della più grande rocker italiana di tutti i tempi.

La leg indoor e gli appuntamenti di Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 che vedrà Gianna calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che comprende anche l’album SEI NEL L’ANIMA (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei). Maggiori info sul sito di Friends & Partners. La radio partner del tour è Radio Italia.

INFO UTILI La tappa al PalaSele, a cura di Anni 60 Produzioni (www.anni60produzioni.com), è già sold out. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Lo show di Gianna Nannini è l’ultimo appuntamento in musica del 2024 al PalaSele, mentre sono già 6 gli show attesi per il programma live 2025 a cura di Anni 60 produzioni. Si riparte domenica 12 gennaio con Lazza nell’unica data in Campania, già sold out, del “Locura Tour”. A seguire, giovedì 23 gennaio appuntamento con IL VOLO in “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Sabato 22 febbraio andrà in scena “Mare Fuori Il Musical”, mentre sabato 12 aprile largo al party tutto da vivere, cantare e ballare liberamente del Teenage Dream Dream Big Palasport 2025. In autunno, il gran ritorno dei negramaro live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025” e la prima volta sul palco del Palasele per la regina delle classifiche Annalisa che farà tappa con il suo “Capitolo I” il 2 dicembre 2025.

Già annunciato a sorpresa anche un appuntamento per il 2026: The Kolors “Palasport 26”, il tour che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l’estate nei principali festival europei, e che arriverà a Eboli il 31 marzo 2026.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.