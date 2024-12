Musica: Gianna Nannini sul palco del “Beats of Pompeii” all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei

Gianna Nannini annuncia oggi un nuovo imperdibile appuntamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui la rocker italiana attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show.

L’annuncio della nuova data arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 che l’1 luglio porterà Gianna a calcare il palco del Beats of Pompeii all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei.

La nuova data del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiunge al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che -oltre al tour europeo indoor praticamente tutto sold out- comprende l’album SEI NEL L’ANIMA (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei). I biglietti per la nuova data del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 sono disponibili da oggi alle ore 16:00 su Ticketone. I biglietti delle altre date del tour outdoor e di tutte le date del Sei nell’anima tour – European Leg sono disponibili su Ticketone.