Musica, Gio Evan: nuovo singolo dedicato alla madre e spettacolo a Napoli il 9 dicembre

Da venerdì 21 marzo in radio e digitale “Turno di notte”, il nuovo intimo brano dello scrittore, poeta e cantautore Gio Evan. Il brano, prodotto da Lovassai SRL e distribuito da ADA Music, è una dedica alla madre dell’artista e un omaggio al flusso incessante del tempo. Invita a celebrare ogni momento, apprezzandone tanto le gioie quanto le difficoltà, e a riconoscere l’importanza di abbracciare sia i nostri lati luminosi che quelli oscuri. “Turno di notte” è un invito a vivere intensamente, facendo ciò che ci appassiona, perché ogni occasione persa rimarrà con noi, chiamandoci per sempre.

«Turno di notte è un brano di perdite imperdibili – spiega Gio Evan – è una canzone che racconta il “metà”, il “diviso”. Quando il cammino si fa mezzo, il nero della gioventù cede il passo al bianco, la schiena presenta il conto di ogni inchino, amici, energie e genitori si dimezzano, e a noi spetta solo una minuscola e trascurabile resistenza verso l’intero.

Da oggi sono disponibili le prevendite per il nuovo tour teatrale scritto e diretto da Gio Evan dal titolo “L’affine del mondo”, biglietti su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/). Il tour farà tappa anche a Napoli, al Teatro Acacia (Via Raffaele Tarantino, 10) il 9 dicembre 2025, per un esclusivo spettacolo in Campania. Per informazioni: Veragency tel. 335 5235134 – info@veragency.com.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, racconta la storia di un mondo costruito dall’affinità e dalla connessione tra esseri umani. “L’affine del mondo” mescola poesia, fisica quantistica, musica e comicità per riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’armonia, proponendo un nuovo modo di concepire la vita e le relazioni.

Le date del tour “L’affine del mondo”

28 ottobre al Teatro San Domenico di Crema – Data zero

29 ottobre al Teatro San Giovanni di Udine

30 ottobre al Teatro Comunale di Belluno

31 ottobre al Teatro Santa Chiara di Trento

6 novembre all’Auditorium Conciliazione di Roma

8 novembre al Nuovo Teatro Carisport di Cesena

9 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano

10 novembre al Teatro Verdi di Firenze

11 novembre al Teatro Moderno di Grosseto

17 novembre al Teatro Filarmonico di Verona

18 novembre al Teatro Colosseo di Torino

25 novembre al Teatro Duse di Bologna

26 novembre al Teatro Ivo Chiesa di Genova

29 novembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

30 novembre al Teatro Massimo di Pescara

4 dicembre al Teatro PalaUnical di Mantova

9 dicembre al Teatro Acacia di Napoli

10 dicembre al Teatroteam di Bari

11 dicembre al Teatro Garden di Rende (Cosenza)

12 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania

13 dicembre al Teatro Golden di Palermo