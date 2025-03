Musica: Giorgia trionfa, “La cura per me” è Disco d’Oro e il tour 2025 colleziona sold out

“La cura per me”, il brano presentato da Giorgia all’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il Disco d’Oro (certificazione FIMI/Gfk), confermando il successo straordinario dell’artista. La canzone, amatissima dal pubblico, ha scalato le classifiche, raggiungendo la seconda posizione nella classifica FIMI/Gfk per la seconda settimana consecutiva, superando i 40 milioni di stream totali e diventando il brano sanremese più utilizzato su TikTok.

L’entusiasmo del pubblico si riflette anche nella vendita dei biglietti per il tour “Come saprei live 2025” e “Palasport live 2025”, prodotto e organizzato da Friends & Partners. Giorgia ha già registrato sold out per le due date alle Terme di Caracalla di Roma, per il doppio appuntamento al Teatro Greco di Siracusa, per la data alla Reggia di Caserta e per l’Unipol Forum di Milano, dove verrà presto annunciata una seconda data.

A grande richiesta, si aggiungono due nuove date: l’11 giugno all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (BI) per la data zero dei live estivi e il 12 dicembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Ecco il calendario completo del tour:

“Come saprei live 2025”

11 giugno: Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo (BI) – Data Zero

13 giugno: Terme di Caracalla, Roma – Sold out

14 giugno: Terme di Caracalla, Roma – Sold out

21 luglio: Villa Manin, Codroipo (UD)

25 luglio: Teatro Greco, Siracusa – Sold out

26 luglio: Teatro Greco, Siracusa – Sold out

16 settembre: Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone – Sold out

26 settembre: Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone – Nuova data

“Palasport live 2025”

25 novembre: Palazzo del Turismo, Jesolo (VE) – Data Zero

6 dicembre: Unipol Arena, Bologna

8 dicembre: Nelson Mandela Forum, Firenze

10 dicembre: Inalpi Arena, Torino

12 dicembre: Vitrifrigo Arena, Pesaro – Nuova data

13 dicembre: Unipol Forum, Milano – Sold out

16 dicembre: Kioene Arena, Padova

19 dicembre: Palazzo dello Sport, Roma

20 dicembre: Palaflorio, Bari

I biglietti per le nuove date sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni sui biglietti, visitare il sito www.friendsandpartners.it.