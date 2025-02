Musica: Greg Willen, il produttore multiplatino lancia “Guten Morgen” con M¥ss Keta

Greg Willen, hitmaker e producer multiplatino tra i più innovativi della scena, apre il suo 2025 con “Guten Morgen” (Island Records / Universal Music Italia), una traccia che spalanca la porta sul suo mondo elettronico e visionario.

Per questo potente ritorno non poteva che scegliere l’iconica M¥ss Keta per saltare nuovamente con lui sulla traccia, dopo il successo della hit “Finimondo” (certificata doppio platino).

“Guten Morgen” fonde la visione sonora avanguardistica di Greg Willen con l’attitudine iconica e provocatoria della M¥SS, dando vita a un banger techno, ipnotico e disturbante. Un mix acido e esplosivo di bassi martellanti che creano un’atmosfera adrenalinica da club, con il tocco magnetico e sfrontato della voce della performer.

Greg Willen ha la straordinaria capacità di passare da uno stile all’altro, mantenendo sempre la sua impronta ben riconoscibile: che si tratti di brani rap, pop, techno la sua firma è inconfondibile. Di recente l’artista ha presentato Perpetual, un’esperienza totalizzante, un movimento, una rivoluzione artistica pronta ad essere portata avanti da Greg insieme al suo team per lasciare un’eco che risuoni nel tempo e che lasci un segno indelebile, perpetuo e mutevole. Uno spazio in cui ogni dettaglio è curato nei minimi dettagli, dal sound ai visual, in cui niente è lasciato al caso, a partire dalle location industriali e underground che saranno protagoniste degli eventi che si susseguono, fino a giungere alle atmosfere immersive con giochi di luci e laser.