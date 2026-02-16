Musica, i Duran Duran tornano in Italia: tre concerti-evento tra Verona, Caserta e Villa Manin

L’estate musicale 2026 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i Duran Duran annunciano tre concerti-evento in Italia, scegliendo tre tra le location più iconiche e suggestive del Paese. La band britannica sarà il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta – unica data al Centro-Sud, in piazza Carlo di Borbone – e l’11 luglio a Villa Manin.

Tre serate che si preannunciano uniche, dove l’energia e il carisma di una delle band più influenti della storia del pop-rock incontreranno scenari di incomparabile bellezza architettonica e paesaggistica. Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la formazione composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria) continua a rappresentare un punto di riferimento globale, incarnando innovazione, eleganza e una straordinaria potenza live.

Il loro repertorio ha segnato intere generazioni: brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza espressiva. Le tre date italiane, prodotte da D’Alessandro e Galli, si preannunciano come eventi imperdibili, serate in cui la presenza scenica della band e l’intensità delle performance si fonderanno con l’atmosfera straordinaria di luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano.

Particolarmente attesa la data del 9 luglio 2026 alla Reggia di Caserta (ore 21), organizzata da Massimo Vecchione per LWR e da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Il concerto si inserisce nel cartellone dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che tra giugno e settembre porterà in piazza Carlo di Borbone grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano, confermando ancora una volta la centralità del sito borbonico nel panorama degli eventi live estivi.

Per quanto riguarda le vendite, la Presale R101 sarà attiva dalle ore 9.00 di mercoledì 18 febbraio alle 23.59 di giovedì 18 febbraio per chi si iscriverà tramite il sito dell’emittente. Nelle stesse fasce orarie sarà disponibile anche la Presale D’Alessandro e Galli per gli iscritti alla newsletter. La vendita generale partirà invece alle ore 10.00 di venerdì 20 febbraio su Ticketone.

L’arrivo dei Duran Duran in Italia non rappresenta soltanto una tournée, ma un vero evento culturale capace di coniugare grande musica internazionale e patrimonio artistico nazionale. Tre concerti destinati a diventare tra gli appuntamenti più attesi e prestigiosi dell’estate 2026.