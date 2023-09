Musica, i Måneskin conquistano la seconda nomination agli Mtv Video Music Awards 2023

Momento d’oro per i Måneskin destinatari di una seconda nomination agli Mtv Video Music Awards 2023 come “Group of the year” che si aggiunge alla già annunciata “Best Rock”. L’annuncio arriva nel giorno di uscita del loro ultimo singolo “Honey (Are u coming?)” e a distanza di poche ore dalla spettacolare live performance che ha spopolato in diretta sui loro social dal Gazometro di Roma dove per la prima volta hanno suonato dal vivo la nuova canzone.

Le prossime occasioni per ascoltare dal vivo “Honey (are u coming?)” saranno il RUSH! World Tour, che prenderà il via proprio questa settimana – il 3 settembre da Hannover, in Germania – e l’atteso evento degli MTV VMAs, il prossimo 12 settembre: dove i Måneskin oltre ad essere in nomination nelle categorie “Best Rock” e “Group of the year” si esibiranno anche live come performer.