Musica, i Pinguini Tattici Nucleari alla Federico II per incontrare studenti e fan

I Pinguini Tattici Nucleari saranno all’Università Federico II martedì 13 maggio 2025, alle 11 nell’aula Ottagono del Dipartimento di Studi Umanistici (DSU) in via Mezzocannone, 2, per incontrare principalmente gli studenti e parlare della musica come strumento di aggregazione sociale, del linguaggio comunicativo della band, della loro capacità di raccontare la provincia italiana e la realtà giovanile contemporanea, e analizzare la musica pop come veicolo di successo e identità generazionale.

L’evento, moderato dalla professoressa Simona Frasca, docente di etnomusicologia del DSU, esplorerà quindi diverse tematiche. Parteciperanno al dialogo anche tre studentesse del corso magistrale di Etnomusicologia: Margherita De Luca, Francesca Iervolino ed Eli Vardzhiyska (studentessa Erasmus proveniente da Berlino).

L’Ateneo napoletano accoglierà uno dei gruppi musicali più amati del panorama italiano, in un incontro esclusivo che precede il loro concerto del 28 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

La giornata di martedì 13 inizierà alle 10 con un’intervista in diretta ai microfoni di F2 Radio Lab, curata dagli studenti speaker del corso di formazione radiofonica della Federico II. Alle 11 i componenti della band raggiungeranno l’Aula Ottagono per l’incontro principale con gli studenti, che avranno l’opportunità di intervenire e porre domande.

L’ingresso all’aula è libero fino ad esaurimento posti. Per chi non trovasse posto, sarà disponibile l’aula Ferrara collegata in videoconferenza e alcuni monitor nell’atrio dell’Ateneo, in corso Umberto I 40.