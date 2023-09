Musica, i Rolling Stones pubblicano “Angry”: nuovo album il 20 ottobre

Uscirà il 20 ottobre Hackney Diamonds, il nuovo album dei Rolling Stone e il primo in 18 anni della leggendaria band. Lo hanno annunciato Mick Jagger, Ronnie Woods e Keith Richards in una conversazione su YouTube con Jimmy Fallon in diretta da Hackney a East London. Due tracks dell’album erano stati registrati quando il batterista Charlie Watts era ancora vivo. “Il tono dell’album è ‘angry’ (arrabbiato), ma ci sono anche canzoni d’amore”, ha detto Mick. I tre Stones superstiti hanno poi presentato il primo brano dell’album, il 24esimo della band e il primo in 18 anni, che si intitola per l’appunto “Angry”.