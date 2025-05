Musica, i Virtuosi di Sansevero in concerto alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Proseguono i concerti dell’ensemble “I Virtuosi di Sansevero“, per la direzione artistica di Riccardo Zamuner, nell’ambito della programmazione 2025 della Fondazione Franco Michele Napolitano, presieduta dal Prof. Sergio Sciarelli.

Il prossimo appuntamento è in programma Mercoledì 28 maggio alle ore 19:30 nella suggestiva location della Cappella del Tesoro di San Gennaro, in via Duomo 147 a Napoli. Il concerto, ad ingresso gratuito su prenotazione, è dedicato alla memoria di Riccardo Imperiali di Francavilla, membro dell’Eccellentissima Cappella del Tesoro di San Gennaro e scomparso all’inizio di maggio.

L’ensemble dei Virtuosi di Sansevero affiancherà due artisti di fama internazionale come la violinista polacca Marta Kowalczyk e il violista Daniel Palmizio. Marta Kowalczyk è una delle interpreti più apprezzate della sua generazione. Ha studiato con György Pauk alla Royal Academy of Music di Londra e con Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona. Vincitrice di numerosi premi internazionali, tra cui il Grand Prix al Concorso Internazionale di Musica da Camera Ludwig van Beethoven, è dal 2017 concert master della Basel Symphony Orchestra. Daniel Palmizio, violista italiano, ha studiato con Bruno Giuranna e si è esibito come solista con orchestre prestigiose come la London Philharmonic e la Philharmonia Orchestra. È stato ospite di importanti festival internazionali e ha collaborato con artisti del calibro di Salvatore Accardo e Martha Argerich.

In programma Palmizio proporrà di Casadeus il Concerto per Viola e archi nello stile di J.C. Bach, di Tchaykovski l’Andante Cantabile per Viola e archi e di Paganini la Sonata per la Gran Viola e archi. Marta Kowalkzyk suonerà di Paganini il Cantabile per Violino e archi e di Schubert il Rondò in La Maggiore D438 per Violino e archi.