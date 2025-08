Musica, i Wardruna chiudono la rassegna “Beats of Pompeii 2025”

Si conclude questa sera, con un enorme successo di pubblico, e straordinarie performances live come Jean-Michel Jarre, Nick Cave, Bryan Adams e Riccardo Muti, la seconda edizione della rassegna “Beats Of Pompeii 2025” diretta da Peppe Gomez e promossa dal ministero della Cultura, Parco Archeologico di Pompei, Comune di Pompei e Scabec – Regione Campania. L’anfiteatro di Pompei per la rassegna B.O.P. 2025 per il suo ultimo appuntamento ospiterà, alle 21, il gruppo norvegese Wardruna famoso in tutto il mondo per la loro musica ancestrale e spirituale dal timbro neofolk. Le atmosfere oscure e suggestive richiamano a sonorità medievali e tradizioni nordiche. Il loro concerto è un viaggio emozionante tra ritualità e natura, dove ogni nota risuona come un richiamo alle radici più profonde dell’umanità. I Wardruna, pionieri del folk norvegese di matrice rituale ed evocativa, faranno tappa all’Anfiteatro Pompeiano per un concerto unico per il Sud Italia che fonde spiritualità, musica e memoria ancestrale. La scelta del sito archeologico non è casuale: la band ha fortemente voluto esibirsi in questo luogo carico di storia, miti antichi e suggestioni arcaiche che dialogano perfettamente con l’essenza del loro progetto sonoro. In occasione del live, la band presenterà Birna, il nuovo album.