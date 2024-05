Musica, il 6 giugno Ornella Vanoni alle Terme di Caracalla a Roma

Roma, 27 mag. (askanews) – Dopo il grande successo dei due concerti sold out al Teatro Arcimboldi di Milano, Ornella Vanoni giovedì 6 giugno sarà in concerto per la prima volta nella sua carriera tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla a Roma, per l’ultima tappa del tour “Senza Fine”.

Un’opportunità unica per ascoltare la voce intensa e sofisticata di una delle artiste più importanti e riconoscibili della musica che, per l’occasione, ospiterà sul palco con duetti inediti e intense performance artisti e amici come Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Malika Ayane e Mario Lavezzi.