Musica, il 6 luglio Edoardo Bennato per la prima volta in piazza San Marco a Venezia

Piazza San Marco a Venezia quella notte sarà tutta per lui in uno degli eventi musicali più attesi dell’estate 2026: il 6 luglio Edoardo Bennato propone il primo dei suoi concerti-evento, un appuntamento d’eccezione ideato col Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana, in uno dei contesti più celebri e prestigiosi al mondo. “Un’altra serata di musica a Venezia con la ‘Prima’ di Edoardo Bennato: in piazza arriva un artista che ha fatto la storia del rock e della canzone d’autore italiana, in uno dei luoghi più iconici e prestigiosi del mondo – afferma il sindaco Luigi Brugnaro- Venezia continua ad accogliere grandi protagonisti della musica, sempre nel segno del rispetto e della valorizzazione della Città. Un’occasione speciale per vivere Venezia attraverso la cultura e le emozioni che solo la grande musica sa regalare”. Bennato – artista iconico, anticonformista e ribelle, pirata del rock – proporrà al pubblico il suo repertorio ricco di capolavori, canzoni cult che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano unendo per la prima volta rock, blues e canzone d’autore, con uno stile inconfondibile e inimitabile, che ha saputo fondere influenze anglosassoni e tradizione mediterranea, memorabili versi poetici a una verve ironica e graffiante.

a cornice e l’atmosfera della piazza più famosa al mondo faranno da palcoscenico ad un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nell’immaginario poetico del nostro Paese e continua a essere punto di riferimento della grande musica d’autore. I biglietti del concerto di Bennato sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Boxol. Il concerto fa parte di un cartellone musicale di grande prestigio, che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. La rassegna si aprirà con Riccardo Cocciante, che ha annunciato la sua esibizione in Piazza San Marco il 25 giugno, il 27 giugno il protagonista è il cantautore italiano Andrea Bocelli, seguito dalla doppia serata di Claudio Baglioni in programma il 29 e 30 giugno. Un’offerta culturale di altissimo livello che conferma Venezia come capitale internazionale della musica e degli eventi dal vivo. L’evento, realizzato in collaborazione con Vela spa, sarà parte della XIII edizione del Festival della Bellezza che si conferma un unicum a livello internazionale con appuntamenti in spettacolari luoghi d’arte simbolo del patrimonio culturale italiano dal VI secolo a.C. al ‘900. Piazza San Marco a Venezia è luogo emblematico dell’idea del Festival di appuntamenti di “Arte nell’Arte”. Dopo l’evento con Patti Smith nel 2025, nel 2026 in Piazza San Marco il Festival della Bellezza ha già annunciato i due concerti inaugurali del “Grand Tour La Vita è Adesso” di Claudio Baglioni il 29 e 30 giugno.