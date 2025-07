Musica, il concerto del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev a Caserta diventa un caso internazionale

La rassegna “Un’Estate da Re”, organizzata dalla Regione Campania alla Reggia di Caserta, accende il dibattito, e lo scontro politico arriva fino a Bruxelles.

Al centro del contesa vi è la prevista esibizione, fissata per il 27 luglio, del celebre direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, noto per il suo dichiarato sostegno a Vladimir Putin.

La richiesta di impedire l’esibizione di Gergiev trova una forte portavoce nell’eurodeputata del Pd Pina Picierno che definisce Gergiev un “fiancheggiatore del Cremlino” e di un “regime criminale”. Picierno chiede al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, “di intervenire per modificare il cartellone ed evitare che i soldi dei contribuenti finiscano nelle tasche di un fiancheggiatore”. Secondo Picierno, prestare il fianco al regime di Putin, anche attraverso queste iniziative, rappresenta una “legittimazione del suo imperialismo abietto”.

Di parere opposti Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva che, pur dichiarandosi “totalmente dalla parte dell’Ucraina” e criticando aspramente Putin e il suo regime, sottoline: “Se pensiamo di combattere questa battaglia censurando l’arte, la cultura e la musica rischiamo di assomigliare noi stessi pericolosamente a quelli che vogliamo giustamente combattere”.

A difendere la scelta del cartellone interviene anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Quello della cultura e dell’arte è uno dei casi nei quali può crescere il dialogo fra le persone e possono svilupparsi i valori di solidarietà umana” dice ribadendo la politica della Regione di “favorire l’incontro fra personalità di diversa sensibilità”. Conclude riaffermando che “la Campania è la regione del dialogo e dell’unione tra i popoli”.

L’eco della polemiche varca anche i confini nazionali. Un aspetto cruciale della discussione riguarda il finanziamento dell’evento. La Commissione europea chiarisce che la rassegna “Un’Estate da Re” non è finanziata con risorse europee, bensì con fondi nazionali italiani, specificamente attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione. La Commissione Ue sottolinea di non avere alcuna responsabilità nella selezione e nell’implementazione di tali fondi nazionali, che spettano agli Stati membri. Nonostante ciò, il commissario Ue per la cultura, Glenn Micallef, ribadisce che “i palcoscenici europei non dovrebbero dare spazio agli artisti che sostengono la guerra di aggressione in Ucraina”, esortando le organizzazioni culturali a collaborare con artisti che supportano i valori democratici.

De Luca nella consueta diretta del venerdì conferma che il concerto si farà ma si preannuncia ancora polemica. Europa Radicale annuncia di avere già acquistato alcuni biglietti per “contestare da dentro questa infamia filo-putiniana”. Il gruppo chiede al presidente di annullare l’esibizione. Ospitare Gergiev, dice, sarebbe “un insulto ai morti civili ucraini” e un “atto di irresponsabilità istituzionale”.